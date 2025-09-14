Sedat Kılınç: İktidar Yolsuzluklarını Gizliyor

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Bir dizi ziyaret için Tokat'a gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Başdanışmanı Sedat Kılınç, "Eğer hukuk sistemi sadece muhalefete işlerken iktidarın yolsuzluklarını görmezden gelirse, halkımızın vicdanı bunu kabul etmez" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun Başdanışmanı Sedat Kılınç, bir dizi program için Tokat'ı ziyaret etti. Parti il binasında partililerle bir araya gelerek İl Başkanı Erkan Er'den bilgi alan Kılınç, daha sonra ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kılınç, Tokat'ta yaptığı gözlemlere değinerek, şehrin altyapı ve trafik sorunlarına dikkat çekti. "Yoğun bir trafik var, caddeler yetersiz. Nüfusun fazla olmadığı bu şehirde çok ciddi bir trafik sorunu var" diyen Kılınç, şehrin siluetinin de çarpık yapılaşma nedeniyle olumsuz etkilendiğini belirtti. Kılınç, "İktidar partisi 20 yıl görevde bulunmuş ama şehrin siluetine hiçbir katkıda bulunmamış. Tokat bunu hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

" Türkiye'nin üçüncü göç veren şehri olmuş Tokat"

En çok dikkatini çeken konunun Tokat'ın Türkiye'nin en çok göç veren üçüncü şehri olması olduğunu vurgulayan Kılınç, "Gençler şehri terk ediyor, yaş ortalaması artmış. Halbuki Tokat, Cumhuriyet'in ilk döneminden beri ülkemizin en önemli şehirlerinden biriydi" dedi.

Bu durumun sebebini belirten Kılınç, "İktidar, hukuk sistemini bozduğu gibi güveni de ortadan kaldırdı, ekonomiyi bozdu ve tarımın öne çıktığı şehirlerde maalesef tarıma destek vermedi" şeklinde konuştu.

Tarıma dayalı sanayileşme vurgusu

Kılınç, Tokat'ın en büyük sorunlarından birinin tarıma yeterli desteğin verilmemesi olduğunu ifade ederek, kalkınmanın yolunun tarıma dayalı ihtisas organize sanayilerinden geçtiğini kaydetti. Özellikle sera ihtisas organize sanayilerinin kurulması gerektiğini söyleyen Kılınç, "Çiftçinin ürünü işleyerek kazanması, bununla ilgili politika geliştirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"İktidar kendi yolsuzluklarını gizliyor"

Sedat Kılınç, bir ülkenin ekonomisinin öncelikle hukuka bağlı bulunduğunu, hukukun üstün olduğu, adaletin işlediği bir yerde güven ortamının oluşacağını, güven varsa ekonominin de düzeleceğini vurguladı.

Kılınç, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizdeki ekonomik çöküşün temelinde, iktidarın hukuksuz yapısı yatıyor. İktidar, kendisine muhalif düşünen her partiye karşı operasyonlar düzenleyerek, yolsuzluk veya hukuksuzluk adı altında birçok işlem yapıyor. Oysa tek amaçları, kendi yolsuzluklarını örtbas etmek. İktidarın birçok alandaki yolsuzlukları medyada gündeme gelmesine rağmen, yandaş medya bu yolsuzlukları görmezden geliyor ve sürekli yeni hedefler yaratarak muhalefeti konuşturuyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi özelinde yaşanan olayların temelinde de iktidarın bir hukuksuz ortam yaratma çabası yatıyor. Bu hukuksuz ortamda kendi yolsuzluklarını gizlemeyi ve kamufle etmeyi hedefliyorlar.

Biz İYİ Parti olarak her zaman doğruları söyleyeceğiz ve yolsuzluğa karşı duracağız. Kim yaparsa yapsın, yolsuzluk yapan herkesin aynı muameleyle karşılaşmasını istiyoruz. Eğer hukuk sistemi sadece muhalefete işlerken iktidarın yolsuzluklarını görmezden gelirse, halkımızın vicdanı bunu kabul etmez. Biz İYİ Parti olarak, ne kadar hırsız ve yolsuz varsa, hukukun herkese işlemesi gerektiğini savunuyoruz. Adalet sisteminin haksızlığa ve yolsuzluğa karşı dimdik ayakta durması en büyük arzumuz. Ancak ne yazık ki, iktidar o adalet sisteminin temelini sarstı ve maalesef çöküyoruz."