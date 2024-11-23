Sefa Taşkın'dan Bergama'nın Kültürel Mirasına Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika
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Sefa Taşkın'dan Bergama'nın Kültürel Mirasına Sahip Çıkma Çağrısı

Sefa Taşkın\'dan Bergama\'nın Kültürel Mirasına Sahip Çıkma Çağrısı

Bergama'nın eski belediye başkanı Sefa Taşkın, kentin tarihi ve kültürel mirasının korunması gerektiğini vurguladı. Özellikle yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin geri getirilmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini belirten Taşkın, Bergama'nın turizm açısından önemi hakkında görüşlerini paylaştı.

23.11.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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İzmir'in Bergama ilçesinin eski belediye başkanı ve araştırmacı yazar Sefa Taşkın, kentin zengin tarihi ve kültürel mirasını anlattı, Bergamalılara kültürel miraslarına sahip çıkma çağrısında bulundu. Taşkın, "Bu değerlerimize sahip çıkmazsak turizmden beklediğimiz kazanımlara ulaşamayız. Bergama, kültürel zenginlik açısından eşsiz bir şehirdir" dedi.

Bergama'nın eski belediye başkanlarından araştırmacı yazar Sefa Taşkın, Bergama Girişimci Genç İşadamları Derneğinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Taşkın, Bergama'dan ve Türkiye'den kaçırılarak yurt dışına götürülen tarihi eserlerin geri getirilmesi için çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Sefa Taşkın, özellikle Bergama Akropolü'nden Almanya'ya götürülüp Berlin Müzesi'nde sergilenen Zeus Sunağı'nın (Pergamon Altar) iadesi konusunda uzun yıllardır mücadele verdiğini belirtti.

Berlin Müzesinde sergilenen 9 bini Bergama'ya ait olmak üzere, toplamda 26 bin tarihi eserin Türkiye'den kaçırıldığını ifade eden Taşkın, bu eserlerin Bergama ve ülke kültürü için önemine dikkat çekti. Sefa Taşkın, kentin zengin tarihi ve kültürel mirasını anlattı, Bergamalılara kültürel miraslarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Bu değerlerimize sahip çıkmazsak turizmden beklediğimiz kazanımlara ulaşamayız. Bergama, kültürel zenginlik açısından eşsiz bir şehirdir. Bir Bergamalı olarak, ilçemizin turizm açısından gelişmesi ve tarihi değerlerinin korunması için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Bu konuda daha fazla farkındalık oluşturmak için etkin ve düzenli organizasyonlara ihtiyaç var" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sefa Taşkın'dan Bergama'nın Kültürel Mirasına Sahip Çıkma Çağrısı - Son Dakika

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