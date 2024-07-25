Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki belediyeleri ziyaret etti - Son Dakika
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki belediyeleri ziyaret etti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Yunanistan\'ın Samos Adası\'ndaki belediyeleri ziyaret etti

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin öncüğünüde oluşan heyet, Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki Karlovassi ve Vathi belediyelerini ziyaret etti. Heyet gün boyunca karşılıklı turizm, ticaret ve diplomasinin gelişmesi için görüşmeler gerçekleştirdi.

25.07.2024 13:57  Güncelleme: 13:59
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin öncüğünüde oluşan heyet, Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki Karlovassi ve Vathi belediyelerini ziyaret etti. Heyet gün boyunca karşılıklı turizm, ticaret ve diplomasinin gelişmesi için görüşmeler gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Başkan Yetişkin, "Sınır kapımızın açık olması Seferihisar'ı dünyaya açan en önemli unsurlardan biri. Yunan adaları için verilen kapı vizesi ile birlikte Seferihisar tüm Türkiye'den gelen turistlerin geçiş noktası haline geldi. Hem bu potansiyeli değerlendirmek hem de Samos adası ile ticaret ve turizm konularında iş birliğimizin gelişmesi için ilişkilerin sıcak tutulması çok önemli. Bu yüzden komşumuzu ziyarete geldik" dedi.

İlk olarak Vathi Belediyesini ziyarete giden heyet, toplantıda Seferihisar ve Samos arasında öncelikli olarak İon Rotası'nın turizm destinasyonuna eklenmesi ve uluslararası pazarda yerini alması gerektiği konusunda uzlaştı. Ardından iki kentteki ticaretin gelişmesi için ticaret ve esnaf odalarının bir araya geldiği bir toplantı yapılmasına karar verildi.

Geliştirilen ilişkiler sayesinde Seferihisar'daki üreticilerin ve ticaret ile uğraşan kişilerin Yunanistan pazarına açılacağını belirten Başkan Yetişkin, "Özellikle adalar Türk turistlerin bu kadar yoğun ilgisi ile son 4-5 yıldır karşılaşıyor. Kapı vizesi sayesinde bir çok Türkiye Vatandaşı hayatında ilk kez yurtdışına gitmiş oluyor. Bu sevindirici bir durum. Öte yandan bu talep Türkiye için bir yeni bir pazar da oluşturuyor. Bu potansiyeli değerlendirmek için bizim siyasetçiler olarak aracı olmamız ve diplomatik ilişkileri geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Limanda uzun kuyruklara çözüm istedi

Türk turistlerin Samos Vathi Limanı'nda güneş altında uzun kuyruklarda beklediğini ve buna bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Başkan Yetişkin, "Samos Belediye Başkanı'na durumdan rahatsızlığımızı dile getirdim. 'Kapı vizesi uygulaması sayesinde gemiler tam kapasite geliyor. Yalnızca Samos'ta değil tüm adalarda durum aynı. Türk turistler saatlerce güneş altında bekliyor. Uygulamanın iyileştirilmesi için bu soruna çözüm bulmanız gerekiyor' dedik. Bu konuda hükümet yetkilileri ile gerekli görüşmeyi sağlayacaklarını, en geç gelecek sene çözüm bulacaklarını söylediler. Umarım bir an önce çözüm bulunur. Bu konuda biz de üzerimize düşen sorumluluğu alacağız" dedi.

Belediyelerin önceliği üst siyaset değil, halkın refahı olmalı

Ardından Karlovassi Belediyesine giden heyet oldukça misafirperver karşılandı. Ziyaretten çok memnun olduğunu dile getiren Karlovassi Belediye Başkanı Themistoklis Papatheofanous; "Karşı komşumuz Seferihisar'ın bizi ziyaretinden dolayı çok mutluyuz. Üst siyasette her zaman gerginlik olur ama yerel siyasetçiler olarak bizim görevimiz halkımızı düşünmek. Bu sebeple her zaman dostluk ilişkilerimizin gelişmesi için öncü olacağız. Bunu sürdürülebilir kılmak için de çeşitli projelerde ortaklaşacağız" diye belirtirken Vathi Belediye Başkanı Papageorgiou Paraskevas ise, "Göreve Ocak ayında başladık ve kısa bir süre sonra Türk misafirlerimiz gelmeye başladı. Türkler sayesinde sokaklar canlanıyor. Seferihisar Belediyesi'nin ziyareti bizi hem onurlandırdı hem de mutlu etti. Çünkü birbirimize bu kadar yakınken iletişimsiz olmamızın iki tarafa da hiç bir faydası yok" dedi.

İki belediye başkanı ve beraberindeki ekipleri ile 28-29 Eylül tarihlerinde Seferihisar'da gerçekleşecek Dionysos Şenliği'ne katılacaklarını belirtti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki belediyeleri ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki belediyeleri ziyaret etti - Son Dakika
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