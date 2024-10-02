Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, Taşınmaz Devir Sürecini Yasal Olarak Savundu - Son Dakika
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Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, Taşınmaz Devir Sürecini Yasal Olarak Savundu

Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, Taşınmaz Devir Sürecini Yasal Olarak Savundu

Başkan İsmail Yetişkin, SGK ile yapılan anlaşma kapsamında iddialara yanıt vererek, kamu taşınmazlarının vergi borçlarına karşılık devrinin yasal bir süreç olduğunu açıkladı. Yetişkin, birçok belediyenin benzer uygulamalara gittiğini ve kamu yararını korumaya devam edeceklerini belirtti.

02.10.2024 11:19  Güncelleme: 11:20
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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, SGK ile yapılan anlaşma sürecinde kamu taşınmazlarının vergi borçlarına karşılık devredilmesi konusunda çıkan iddialara açıklık getirdi.

1 Ekim 2024 tarihli Seferihisar Belediyesi meclis toplantısında konuşan Başkan Yetişkin, bu sürecin yasal çerçevede ve geçmişte birçok belediyenin izlediği yol ile aynı olduğunu belirtti. Başkan Yetişkin, kamunun kamuya borcunun tahsilinde takas ve devirin mevzuatta da yeri olan bir uygulama olduğunu söyleyerek, "Biz bir çok belediyenin de deneyimine dayanarak ve mevzuata uygun şekilde bu yerlerin satışı değil devrini önerdik. Bu tamamen yasal bir süreçtir ve daha önce AK Partili belediyeler tarafından da benzer şekilde uygulanmıştır" dedi.

Başkan Yetişkin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Çekmeköy Belediyesi ve Akdeniz Belediyesi gibi birçok belediyenin benzer taşınmazları vergi borçlarına karşılık devrettiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tuzla, Çekmeköy, Güngören, Üsküdar ve daha birçok belediye, cami, okul, sağlık ocağı gibi yerleri vergi borçları için hazineye devretmiştir. Bu işlemler belgeli olarak mevcuttur ve tamamen yasal bir süreçtir. Ancak bizim bu uygulamamız, ne yazık ki siyasi bir boyuta çekildi. 'Satılıyor, alındı, gidiyor' gibi söylemler ortaya atıldı. Halbuki imar planında cami ya da okul yeri olarak görünen bir alanın amacının dışında kullanılması mümkün değildir."

Başkan Yetişkin, kamu yararına hizmet eden bu taşınmazların devredilmesinin, başka bir yapıya dönüştürülmesinin söz konusu olmadığını belirterek, "Bizim yapmak istediğimiz de bu taşınmazların amacına uygun şekilde kullanılmasıdır. Ancak konu farklı yansıtıldı ve yanlış anlaşıldı. Kamu yararını korumak adına hareket ettiğimiz bu süreç, hiçbir şekilde satış anlamına gelmemektedir. Bu noktada halkımızın doğru bilgilendirilmesi önemlidir" dedi.

Başkan Yetişkin, sürecin yasal çerçevede ilerlediğini ve Seferihisar halkının çıkarlarını koruyarak, kamu yararına uygun adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin, Taşınmaz Devir Sürecini Yasal Olarak Savundu - Son Dakika

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