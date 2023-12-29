Seferihisar Belediyesi, Malatya\'daki depremzedelere 15 ton mandalina gönderdi

Seferihisar Belediyesi, depremin vurduğu Malatya Doğanşehir'deki konteyner kentte yaşamını sürdüren depremzedeler için 15 ton mandalinayı bölgeye ulaştırdı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremin ardından deprem bölgesine desteğini sürdüren Seferihisar Belediyesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesine yaklaşık 15 ton mandalina ulaştırdı. Mandalinalar, konteyner kentteki depremzedelere dağıtıldı.

İlk günden bu yana deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardım ettiklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "2023 yılının başlarında ülkemizin yaşadığı acı günün izlerini hala taşırken, onlardan desteğimizi eksik etmedik. Depremzede kardeşlerimize kol-kanat germeyi ihmal etmedik. Memleketimizin şifa kaynağı mandalinaları bu soğuk kış günlerinde depremzedeleri hastalıklardan korusun, güç ve kuvvet versin" diye konuştu. - İZMİR