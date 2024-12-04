Seferihisar Belediyesi, İon Rotası Projesi ile TTİ İzmir Fuarı'nda - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi, İon Rotası Projesi ile TTİ İzmir Fuarı'nda

Seferihisar Belediyesi, İon Rotası Projesi ile TTİ İzmir Fuarı\'nda

Seferihisar Belediyesi, İon Rotası Projesi ile tarihi ve kültürel mirası koruyarak Ege Bölgesi'nin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor. 5-7 Aralık tarihlerinde düzenlenecek TTİ İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'na katılarak projeyi tanıtacak.

04.12.2024 13:53  Güncelleme: 13:54
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Seferihisar Belediyesi, tarihi ve kültürel mirası koruma ve turizme kazandırma vizyonuyla hayata geçirdiği İon Rotası Projesi ile bu yıl da 5-7 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek TTİ İzmir Uluslararası Turizm Fuarı'na katılıyor. Batı Anadolu'nun tarihi zenginliklerini ve antik İonia kentlerinin eşsiz hikayesini ziyaretçilerle buluşturan proje, fuarın ilgi odağı olmaya aday.

Ephesos (Efes), Teos (Seferihisar), Kolophon (Menderes), Klazomenai (Urla), Phokaia (Foça), Lebedos (Seferihisar), Priene (Söke), Miletos (Milet), Myus (Söke), Didyma (Didim) ve Chios (Sakız Adası), Samos ve Paninion (Kuşadası) şehirlerinden oluşan İon Rotası, Ege'nin en önemli antik yerleşimlerinden olan İonia şehirlerinin geçmişini bugünün değerleriyle buluşturuyor. Seferihisar Belediyesinin öncülüğünde, tarihi ve kültürel turizmi geliştirme amacıyla hazırlanan proje, bölgedeki arkeolojik alanlara dikkat çekerek yerel ve uluslararası turistlerin ilgisini çekiyor.

İon Rotası ile turizmde yeni bir soluk

İon Rotası Projesi'nin, yerel halkın ekonomik kalkınmasına destek olması ve Ege Bölgesi'nin turizm potansiyelini artırması hedefleniyor. Antik çağların izlerini modern dünyayla buluşturan bu eşsiz rota, tarih, doğa ve kültürle ilgilenen herkes için bir cazibe merkezi olmayı sürdürüyor.

Fuarda İon Rotası için özel bir stand kuran Seferihisar Belediyesi, ziyaretçilere rotanın detaylarını tanıttı. Ayrıca, projenin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgiler içeren etkinlikler düzenlendi. Fuarda gerçekleştirilen panelde, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve rotanın turizme kazandırılmasının önemi uzmanlar tarafından ele alındı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, fuar kapsamında yaptığı açıklamada, "İon Rotası, yalnızca tarihi değil, aynı zamanda doğayı ve kültürü de barındıran bir miras. Bu proje, bölgemizin turizm potansiyelini artırmak ve antik çağların büyüleyici hikayelerini daha fazla kişiyle paylaşmak adına büyük bir adım. TTİ İzmir Fuarı'nda bu vizyonu anlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Seferihisar Belediyesi olarak tarihi zenginlikleri geleceğe taşıyan projeleriyle İzmir'in turizm değerlerini güçlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Seferihisar Belediyesi'nin projeyi tanıttığı stand, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmeyi bekliyor. İon Rotası'nın geniş kitlelere tanıtılmasıyla, Kıyı Ege'nin ve İzmir'in uluslararası turizmdeki yerini daha da sağlamlaştırması bekleniyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Seferihisar Belediyesi, İon Rotası Projesi ile TTİ İzmir Fuarı'nda - Son Dakika

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