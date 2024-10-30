Seferihisar\'da Cumhuriyet Coşkusu

Yerel

Cumhuriyet coşkusunun göz doldurduğu Seferihisar'da, Kent Belleği ve Anı Evi'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Binlerce vatandaşın büyük ilgiyle katılım gösterdiği fener alayında Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde alkışlar yükseldi.

Seferihisar Belediye Bandosu'nun gösterisi ve açılan bayraklar ile devam edilen yürüyüşte Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yönetimi, siyasi partiler ve STK temsilcileri ile pek çok vatandaş yer aldı.

Fener alayının ardından "Cumhuriyet sayesinde tam 101 yıldır her gün, alnımız ak, başımız dik, gururla yaşıyoruz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Yetişkin", Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin gözlerindeki ışığa, yüreğindeki cesarete inandı. Toprağı süren sizsiniz. Ülkeyi yöneten de siz olacaksınız dedi ve bizlere cumhuriyeti armağan etti. İşte bu yüzden cumhuriyet, sadece bir yönetim şekli değil, aynı zamanda özgür, bağımsız ve kendi kendine yeten bir Türkiye idealidir. İşte bu yüzden Atamızın mirasına layık olmak için eğitimle, üretimle, sanatla, bilimle bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Cumhuriyetimize de, vatanımıza da, Atamızın değerlerine de sahip çıkacağız." dedi.

Seferihisar'da cumhuriyet'in 101. yıl kutlamaları Sinan Efe Aksoy konseri ile devam etti. Dinleyicilere keyifli bir müzik dinletisi ve anlar yaşatan şarkıcı büyük beğeni topladı. - İZMİR