Seferihisar TOKİ proje alanına yeni çevre düzeni planı - Son Dakika
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Seferihisar TOKİ proje alanına yeni çevre düzeni planı

03.06.2022 14:58
Seferihisar TOKİ proje alanına yeni çevre düzeni planı

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Camikebir Mahallesi'nde, TOKİ Sosyal Konut Proje alanının çevre düzeni planında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değişiklik yapıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Camikebir Mahallesi'nde, TOKİ Sosyal Konut Proje alanının çevre düzeni planında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından değişiklik yapıldı. Seferihisar'ın artan nüfusu göz önüne alınarak yapılan yeni düzenlemelerde planlar, ilçenin yeni büyüme aksı üzerinde olan alanın, konut alanları ile sosyal ve kültürel tesislerin yer almasına imkan sunacak şekilde hazırlandı.

Seferihisar Camikebir Mahallesi TOKİ Sosyal Konut Projesinin bulunduğu alanda çevre düzeni planı yeniden değerlendirildi. Değerlendirme sonucu hazırlanan raporda, kentsel gelişme alanı olan bölgede kamusal yarar oluşturacak şekilde mekansal kararlar üretilmesine imkan sunmak amacıyla plan değişikliği hazırlandığı belirtildi.

Rapora göre, plan değişikliği ile mevcut planların 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planına güncellenmesi, bölgede yapılacak konut alanlarının yanında sosyal ve kültürel tesislerinde yer almasına imkan tanıyacak.

Konu ile ilgili konuşan ve yapılan çalışma hakkında bilgi veren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, "Düzenlemenin yapıldığı alan yakın ve orta vadede ilçemizin büyüme aksında bulunuyor. Yapılan çalışmayla oluşturulan 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı bu alanın bölgesel taşıt yollarına yakınlığı ve yakınındaki planlı bölgeler de göz önünde bulundurulduğunda ilçenin bu bölgeye büyümesi sürecinde kamusal hizmetler noktasında hızlı aksiyon alınabilmesini de kolaylaştıracak. Mülkiyeti Toplu Konut İdaresine ait olan bu alan bölgede düzenli ve planlı sosyal donatılara sahip bir yapılaşmaya imkan sağlayacak" diye konuştu.

Çalışmanın çevresel sürdürülebilirlik esasına göre yapıldığına vurgu yapan Başkan Aydın, "Planlama sürecinde kaynakların doğru yönetilmesi için pek çok inceleme ve analiz yapıldı, planlama alanına yönelik olarak 22 kurum ve kuruluşun görüşü alındı. Çevresel değerlere duyarlı olarak yapılan yeni çevre düzeni planı uygulanabilir ve geliştirilebilir bir planlama yaklaşımı ile hazırlandı" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Seferihisar TOKİ proje alanına yeni çevre düzeni planı
Seferihisar TOKİ proje alanına yeni çevre düzeni planı
Seferihisar TOKİ proje alanına yeni çevre düzeni planı
Seferihisar TOKİ proje alanına yeni çevre düzeni planı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Seferihisar, Hisarcık, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Seferihisar TOKİ proje alanına yeni çevre düzeni planı - Son Dakika


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