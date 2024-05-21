Yerel

Şefkatli ellerde kanatlarını umuda çırptılar

ERZURUM - Erzurum'da küçük kartal, sarıasma ve balaban şefkatli ellerde sağlıklarına kavuştu, sonrasında kanatlarını umuda çırptılar.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü Erzurum Şubesi, kendilerine teslim edilen ya da bir şekilde ulaşan hayvanlara şefkatli ellerle sağlıklarına kavuşturuyor.

Erzurum çevre yolu mevkiinde uçamayacak bir halde bulunan küçük kartal ekiplerce koruma altına alındı. Kurum veterineri tarafından bir süre bakım ve beslemesi yapılan küçük kartal doğaya geri bırakıldı.

Yine Erzurum'da bitkin halde bulunan sarıasma, veteriner hekimince teslim alındı ve tüm muayeneleri yapıldı. Yapılan muayene sonucunda sarıasmanın herhangi bir sağlık problemi olmadığı tespit edildi. Bakım ve beslenme ihtiyaçları kurum tarafından karşılanarak yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.

Erzurum merkezde esnaflar tarafından bitkin düşen küçük balaban da bakım, beslemelerinin ardından doğal yaşam alanında yeniden kanat çırptı.