Şehit Polis İçin Kütüphane Açıldı

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gazeteci Mustafa Eranıl tarafından şehit polis memuru Hüseyin Ölçü'nün isminin verildiği kütüphane kuruldu.

Türkiye genelinde şehitler adına kurduğu kütüphanelerle tanınan Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl, 25. şehit adına kurulumunu gerçekleştirdiği "Polis Memuru Şehit Hüseyin Ölçü Kütüphanesi"nin açılış törenini düzenledi. Kütüphane, Körfez Uluğbey Ortaokulu bünyesinde kuruldu.

3 Mayıs 2000 tarihinde Gebze'de yol kontrolü esnasında bir kamyonun çarpması sonucu şehit olan Hüseyin Ölçü (38) adına açılan kütüphanede yaklaşık 4 bin 500 kitap bulunuyor. Törende, şehidin eşi Nejla Ölçü'ye, şehidin fotoğrafının işlendiği özel bir plaket, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, eğitim-öğretimin önemine değinerek, şehitler adına kütüphaneler kuran Eranıl'a teşekkür etti.

"Her zaman destek vermeye hazırız"

Açılışta konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Gazeteci Mustafa Eranıl, Körfez'de 4. ülke genelinde ise 25. şehidimiz adına kütüphane açmaktadır. Kendisini tebrik ediyorum. Bugüne kadar 300 bin kitap toplayan Eranıl'ın yeni kütüphaneler açması için kitap desteğinde bulunmanız önemlidir. Biz de her zaman destek vermeye hazırız. Çünkü eğitim önemlidir ve şehitlerimizin adını yaşatmak gereklidir" diye konuştu.

"Durmak yok, kütüphane kurmaya devam edeceğim"

Gazeteci-Yazar Mustafa Eranıl ise "Durmak yok, kütüphane kurmaya devam edeceğim. Bu projeye 4,5 yıl önce başladım. Şu ana kadar 300 bin civarında kitap topladım. Bugün 25. kütüphanenin açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdik. 3 şehidimiz adına 3 kütüphane çalışmam daha devam ediyor. Birkaç ay içinde bu kütüphanelerin de hizmete girmesini sağlayacağım. Bu güne kadar Yozgat, Kütahya, Trabzon, Mersin, Elazığ, Van, Muş, Malatya, Hatay Defne gibi illerde kütüphane kurulumuna destek oldum. Kitap toplamaya ve kütüphane kurmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Yeni neslimizin kitapla tanışması için yeni kütüphanelerin kurulumu için çalışacağım. Kitap desteği vatandaşlarımızdan; kurmak ise bizden. Bu projeyi kitap dostu herkes sahiplendi; ülke geneline yayıldı. Kitap desteğinde bulunan herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kurdele kesildi

Açılışı yapılan kütüphanenin kurdelesi, protokol üyeleri ve şehidin eşi Necla Ölçü tarafından kesildi. Daha sonra katılımcılar kütüphaneyi gezerek, kütüphanenin kurulumunu sağlayan Gazeteci-Yazar Eranıl ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Katılım yoğun oldu

Açılış programına Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Koordinatörü Hasan Ayaz, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcıları Osman Yurt ve Ahmet Erdemiş, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Körfez Emniyet Müdürü İlker Yandı, Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez İlçe Jandarma Bölge Komutanı Üsteğmen Hüseyin Erarslan, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, siyasi partilerin ilçe başkanları, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, gaziler ve şehit aileleri katıldı. - KOCAELİ