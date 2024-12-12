Şehit aileleri dualarla bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit aileleri dualarla bir araya geldi

Şehit aileleri dualarla bir araya geldi

Kütahya'da şehit anneleri ve eşlerinden oluşan bir grup kadın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehitlerini anmak için bir araya geldi.

12.12.2024 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da şehit anneleri ve eşlerinden oluşan bir grup kadın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde şehitlerini anmak için bir araya geldi. 8 Aralık 2014 tarihinde şehadet mertebesine erişen Piyade Çavuş Ramazan Yel'in evinde düzenlenen programda, duygu dolu anlar yaşandı.

Kütahya İl Müftülüğü'nden Vaiz Fatma Zehra Işık, Kur'an kursu öğreticileri Rukiye Demirci Köklü, Azime Çakır ve Züleyha Baş'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlid-i şerif ve ilahiler okundu. Şehit Ramazan Yel için yapılan hatm-i şeriflerin duaları edilirken, şehit ailelerinin birbirine olan bağlılığı dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden iki personelin de katıldığı "Şehitleri Anma Programı" kapsamında, bu tür etkinliklerin her ay düzenlenmesine karar verildi. Programın sonunda, vatan savunmasında şehit düşen tüm kahramanlar için rahmet, ailelerine ise başsağlığı dilekleri yinelendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit aileleri dualarla bir araya geldi - Son Dakika


12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:13:56. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit aileleri dualarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.