21.02.2026 08:43  Güncelleme: 08:45
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verdi.

Büyükşehir Belediyesi yemekhanesinde düzenlenen programa çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

İftar programında konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ilk iftarı şehit aileleri ve gazilerle yapmayı tercih ettiklerini belirtti. Yüceer, "Sizler, bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emanetisiniz. Bizim baş tacımızsınız. Eğer bugün bu topraklarda özgürce nefes alıp verebiliyorsak, birlik ve beraberlik içinde huzurla ibadetimizi yapabiliyorsak, bunu kahramanlarımıza borçluyuz" dedi.

Gazilere de teşekkür eden Yüceer, "En zor anları yaşadınız, ağır bedeller ödediniz. Sizler bu milletin onurunu temsil ediyorsunuz. Ne yapsak sizler için az ama her zaman yanınızdayız. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima açık" ifadelerini kullandı.

İftar programı, Başkan Yüceer'in konuşmasının ardından yapılan sofra duasıyla sona erdi.

Programa, Tekirdağ Vali Yardımcısı Musa Aydemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün ile çok sayıda şehit ailesi, gazi ve gazi yakını katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Şehit Aileleri ve Gazilere İftar
