Şehit ailelerinden "Şehidimizden kardeşine hediye" projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit ailelerinden "Şehidimizden kardeşine hediye" projesi

Şehit ailelerinden "Şehidimizden kardeşine hediye" projesi Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanlığı tarafından "Şehidimizden kardeşine hediye" projesini hayata geçirdi.

06.06.2024 17:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit ailelerinden "Şehidimizden kardeşine hediye" projesi

ÇORUM - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanlığı tarafından "Şehidimizden kardeşine hediye" projesini hayata geçirdi.

Çorum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında dernek tarafından il genelindeki tüm okullardaki öğrencilere eğitim seti hediye edilmesi planlanıyor. Proje Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın katılımıyla pilot okul seçilen Albayrak İlkokulu'ndan başlatıldı. Sınıfları gezen protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek eğitim seti hediye etti.

Şehit aileleri olarak güzel bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadıklarını dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çorum Şube Başkanı Galip Deniz, "Dernek olarak eğitim setini "Şehidimizden kardeşine hediye" diyerek çocuklarımıza şehitlerimiz adına hediye ettik. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da aynı çalışmalarımız devam edecek. Bize destek veren belediye başkanımıza, hayırsever işadamlarımıza teşekkür ediyorum. Bu projenin Türkiye'de şehitlerimiz adına eğitim noktasında örnek olmasını temenni ediyor ve diliyorum. Şehitlerimiz adına çocuklarımızın eğitimine katkı sunacağına inanıyorum. Bugün 100 eğitim setini öğrencilerimize hediye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programa çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ailelerinden 'Şehidimizden kardeşine hediye' projesi - Son Dakika


16:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirmişti Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirmişti! Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında soruşturma başlatıldı
15:17 Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü Bakan Şimşek: Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı Mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:51 Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı Öğretmene düzenlenen silahlı saldırının altından 3 yıl önce başlayan husumet çıktı
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
17:36 Okan Buruk’a sitem etmişti Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı Okan Buruk'a sitem etmişti! Zaha, Galatasaray ile ipleri kopardı
16:55 Duyunca şok olacaksınız Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek Duyunca şok olacaksınız! Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal, para içinde yüzecek
16:10 İstanbul’da akılalmaz dolandırıcılık Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık! Zabıta kılığında iş yerine geldi, parayı alıp kaçtı
16:03 Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım’a tazminat davası açtı Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'a tazminat davası açtı
16:02 Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi Robinhood cephesinden kripto alanında dev satın alım hamlesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 18:05:35. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit ailelerinden "Şehidimizden kardeşine hediye" projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement