Bilecik'te şehit ailesine anlamlı ziyaret - Son Dakika
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Bilecik'te şehit ailesine anlamlı ziyaret

Bilecik\'te şehit ailesine anlamlı ziyaret
05.07.2026 11:43
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Bilecik'te şehit ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Bilecik'te şehit ailesine anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit ve Gazi Birimi personeli tarafından 1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Ahmet Durgun'un ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette, Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdür Yardımcısı Duygu Esen ve Şehit-Gazi Birimi personeli Şefika Doymaz Bilanik, şehidin babası Ali Durgun ve kardeşi Erhan Durgun ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Şehit ailesine devletin her zaman yanında olduğu vurgulandı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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