Şehit Ayhan Kıymacı isminin verildiği okulda anıldı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Ayhan Kıymacı isminin verildiği okulda anıldı

Şehit Ayhan Kıymacı isminin verildiği okulda anıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Ayhan Kıymacı, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Hatay'da isminin verildiği okulda anıldı.

24.03.2025 15:16  Güncelleme: 15:18
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Komiser Yardımcısı Ayhan Kıymacı, şehadetinin yıl dönümünde memleketi Hatay'da isminin verildiği okulda anıldı.

Komiser Yardımcısı Ayhan Kıymacı, 21 Mart 2016 tarihinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olmuştu. Şehit Kıymacı'nın ismi memleketi olan Dörtyol ilçesinde bir okula verildi. Şehit Kıymacı, şehadete erişinin 9.yılında isminin verildiği okulda düzenlenen programla anıldı.

Anma programına; Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Dörtyol Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Şehit ailesi ve vatandaşlar katıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Ayhan Kıymacı isminin verildiği okulda anıldı - Son Dakika

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