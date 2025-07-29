Şehit Babasının Ev Hayali Gerçek Oluyor - Son Dakika
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Şehit Babasının Ev Hayali Gerçek Oluyor

Şehit Babasının Ev Hayali Gerçek Oluyor
29.07.2025 20:24
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1996 yılında 35 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Piyade Er Sezer Yüksel'in babası Hasan Yüksel'in ev hayali, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gerçeğe dönüşüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 1996 yılında 35 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Piyade Er Sezer Yüksel'in babası Hasan Yüksel'in ev hayali, İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle gerçeğe dönüşüyor.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde yaşamak isteyen 75 yaşındaki Hasan Yüksel için devlet ve vatandaş iş birliğiyle başlatılan ev inşaatı hızla devam ediyor. Uzun yıllar İstanbul'da yaşayan Yüksel, memleketine dönmek istese de bir evi olmadığı için bu hayalini gerçekleştirememişti. Şehit Aileleri Derneği'nin girişimiyle İçişleri Bakanlığı devreye girerek çalışmaları başlattı.

Evin tamamlanmasıyla birlikte yıllardır hasretini çektiği köyüne kavuşacağını belirten Hasan Yüksel, "Oğlumun da köye ev yaptırmak gibi bir hayali vardı, ama kısmet olmadı. Bu hayal şimdi devletimizin desteğiyle gerçekleşiyor. Başta Giresun Valiliğimiz ve İl Özel İdaremiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Şehit babası olarak evimin anahtarını İçişleri Bakanımızın elinden almayı çok isterim" dedi.

Yüksel ayrıca, oğlunun şehit düştüğü gün cebinden çıkan şiiri evinin dış duvarına işlettirmek istediğini belirtti.

Şehit Aileleri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Necati Selvitop ise, "Derneğimiz aracılığıyla İçişleri Bakanlığımıza başvurduk. Vatandaşlarımızın da imece usulüyle verdiği destekle inşaata başlandı. Şimdi şehit babamızın tek arzusu, evinin anahtarını İçişleri Bakanımızın elinden almak" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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