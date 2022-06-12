Pençe-Kilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Sivas'a gönderildi. Şehidin cenazesini Sivas Nuri Demirağ Havalimanında, babası Cemal, annesi Hatice, yakınları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol mensupları karşıladı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu jandarma merasim mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına yüklendi. Cenaze, konvoy eşliğinde Sivas Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Şehit cenazesini hava limanında protokol karşıladı - Son Dakika

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