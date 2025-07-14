Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan\'ın ailesi: "Evladımıza doyamadık"

15 Temmuz 2016'daki FETÖ darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit olan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'de yaşayan anne ve babası, evlatlarına doyamadıklarını ve hala derin bir özlem duyduklarını ifade etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda Düzceli 3. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan, 42 arkadaşı ile birlikte şehit oldu. Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Düzce'de yaşayan babası Ramazan Baysan ve Annesi Hanife Baysan, hain darbe girişimimin 9. yılında açıklamalarda bulundu.

"9 yıl sanki bize 19 yıl gibi geliyor"

Baba Ramazan Baysan, "9 yıl bitiyor. 9 yıl sanki bize 19 yıl gibi geliyor. Geçmek bilmeyen bir 9 yıl. Anne ve baba olanlar bunu daha iyi bilir. Onsuz bir gün geçmiyor. Yattığım yerde televizyon seyrederken aklıma gelir, sohbet ederken aklıma gelir, birileriyle sohbet ederken aklıma gelir. Çocukluğundan, mesleğe başlamadan önceki okul hayatından daha sonraki dönemlerde çok sevecen biriydi. Unutmak mümkün değil. Sebep olanların, bu tezgahı kuranların, yüzleri hayatları boyunca gülmesin" dedi.

"Böyle bir ihanet unutulmaz"

En çok da ihanetin içeriden gelmesine dayanamadığını dile getiren Baysan, şöyle konuştu:

"Dışarıdan düşman beklenebilir. Savaş olur, başka bir şey olur ama kendi vatandaşından, kendi parlamentona, kendi polisine, kendi güvenlik gücüne böyle bir ihanet... İnanın ki bu durum beni kahrediyor. Televizyonda şirinlik yapacaksın ama hiç acımadan parlamentoyu bombalayacaksın, pırlanta gibi polisleri havadan ateşleyeceksin. Unutulur gibi değil. Ben sadece kendimi kastetmiyorum, çok sayıda insanımızı şehit ettiler. Ne hakları vardı? Bu memlekette büyüdüler, yetiştiler ama ihanet ediyorlar. Bu olayda evladı şehit düşen, yaralanan anne ve babalara tekrar başsağlığı diliyorum. Ne yapayım, başkasına gücümüz yetmiyor. Mahkemeler bitmedi. Bakalım sonuçlar ne çıkacak. Ömrümüz yeter mi, o da belli değil."

"Hep sürpriz yapardı"

Acılı baba, şehit oğlu Ufuk Baysan'ın güzel havalarda sık sık Ankara'dan Düzce'ye geldiğini anlatarak, "Bir çay demliyorduk burada bahçede içiyorduk. 1-2 saat dururdu, sonra geriye giderdi. Çok seviyordu, sürpriz yapıyordu. Camı tıklatıp, annesini de korkuturdu" şeklinde konuştu.

"Hiç doyamadım"

Anne Hanife Baysan ise oğluna hiç doyamadığını söyleyerek, "Hep içim yanıyor, hep yanıyor. 9 sene bitiyor ama içim hep yanıyor. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Allah herkese sabır versin. Her anneye, babaya sabır versin. Ne diyeyim. Çok içim yanıyor, hiç doyamadım. Hiç, hiç, hiç... Çok sık geliyordu. 'Oğlum bu kadar sık gelme' diyordum. 'Anne, doyamıyoruz birbirimize, geleyim de doyalım' derdi. Sanki bu günlerimizi biliyordu" ifadelerini kullandı.

Kabri sık sık ziyaret ediyor

Düzce merkeze bağlı Çalıcuma köyünde bulunan şehidin çiçeklerle donatılmış kabri, vatandaşlarca sık sık ziyaret ediliyor. Mezar taşında yer alan "Unutma Türkiye! Bu ülkede sizin çocuklarınız gülsün diye, kendi çocuklarını yetim bırakan yiğitler var" sözler ise gelenlerin yüreğini dağlıyor. - DÜZCE