Şehit Eren Bülbül\'ün ismi Kadirli\'de yeni yapılacak köprüye verilecek

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, 2017 yılında Trabzon'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün ismini ilçeye yapacağı köprüye vermek için Trabzon'daki ailesini ziyaret ederek izin istedi.

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar, 9 yıl önce Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ün ismini ilçeye yeni yapılacak köprüye vermek için Trabzon'daki ailesini ziyaret etti.

Oğlunun isminin yaşaması için köprüye adının verileceğine mutlu olan Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Allah razı olsun sizden. Meclis üyelerinize benden de kucak dolusu selamlarımı iletin. Herkes istediğini benim yavrum için yapabilir. Böyle bir düşünce düşündüğünüz için yüreğinize sağlık. Benim yavrum unutulmasın" dedi.

"EREN'İN İSMİNİ KADİRLİ'DE YAŞATACAĞIZ"

Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ise "Bu köprünün ismi ne olsun diye çokça düşündük YENİ Parti meclis üyelerimizle beraber köprünün isminin 'Şehit Eren Bülbül Köprüsü' olması konusunda hem fikir olduk. Çok hassas bir durum olduğundan kaynaklı Trabzon'un Maçka ilçesinin Üçtepe yaylasına Eren'in ailesinden köprünün ismi ile ilgili izin almaya gittik. Ailesi bu durumu çok güzel ve çok duygusal bir şekilde karşıladı. Bizler bu duruma hem çok duygulandık hem de çok sevindik. İsminin bu şekilde Kadirli'de bir noktada, ölümsüz bir noktada olması bizleri gerçekten son derece duygulandırdı. Eren'in ismini Kadirli'de yaşatacağız" ifadesini kullandı.