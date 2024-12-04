Şehit eşinden yürek yakan ağıt: "Canım eşim, doyamadım" - Son Dakika
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Yerel

Şehit eşinden yürek yakan ağıt: "Canım eşim, doyamadım"

Şehit eşinden yürek yakan ağıt: "Canım eşim, doyamadım"

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi.

04.12.2024 11:57
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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın (25) cenazesi, Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi. Şehidin eşinin, 'Canım eşim, doyamadım Allah'ım' ağıtı yürekleri dağladı.

Bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 16 Kasım'da Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ (25), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam şehit düştü.

Şehidin vasiyeti yerine getirildi

Şehit olan Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenaze namazı, vasiyeti üzerine Sabancı Merkez Camii'nde kılındı. Namaz sırasında şehidin babası İsmail (49) güçlükle ayakta dururken annesi Ayşe (45) gözyaşlarına boğuldu.

Şehit eşinden yürek yakan ağıt

Namazın ardından şehidin eşi Esma Kızıldağ (25) ise eşinin tabutunun yanına gidip önce tabutu öptü daha sonra da, 'Canım eşim, doyamadım Allah'ım' diyerek ağıt yaktı.

Cenaze Feke'ye gönderildi

Uzman Çavuş Eren Kızıldağ'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Feke ilçesine gönderildi. Törene kent protokolü, askeri erkan ve Eren Kızıldağ'ın yakınları katıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit eşinden yürek yakan ağıt: 'Canım eşim, doyamadım' - Son Dakika


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