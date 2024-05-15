İzmir'de Gazeteci Hasan Tahsin'in Şehit Edilişinin 105. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir'de Gazeteci Hasan Tahsin'in Şehit Edilişinin 105. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

İzmir\'de Gazeteci Hasan Tahsin\'in Şehit Edilişinin 105. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında, işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatan ve şehit edilen Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 105. yılında Konak'taki anıtı önünde anıldı.

15.05.2024 13:02  Güncelleme: 13:06
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15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında, işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatan ve şehit edilen Gazeteci Hasan Tahsin, ölümünün 105. yılında Konak'taki anıtı önünde anıldı.

Gazeteci Hasan Tahsin, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'in işgali sırasında işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak ulusal direnişi başlatmış ve ardından şehit edilmişti. Şehit Hasan Tahsin için İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından Konak'taki anıt önünde anma töreni düzenlendi. Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karabağlar Belediye Başkanı Emine Helil İnay Kınay, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, gazeteciler ve Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Ortaokulu öğrencileri katıldı. Törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından anıta çelenk bırakıldı.

"Hasan Tahsin'in sıktığı ilk kurşun esarete karşı atılmıştı"

"İşgale karlı direnicin ilk kıvılcımını çakan, ilk karşılığını veren ve gazeteci kimliğiyle bugün burada öncelikle gazetecilerin sahiplenmesiyle hatırladığımız sevgili Hasan Tahsin'ini anmak için bir aradayız diyerek anma törenindeki konuşmasına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, şunları söyledi:

"O tarihte yazdığı yazılarla, yaptığı haberlerle tarihe not düşen bir gazeteci Hasan Tahsin. Hukuku Beşer Gazetesi yazarı olarak, 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaline karşı tüm ulusun vicdanında oluşan o tepkiyi bir kurşuna döndüren ve o ilk karşılığı veren yiğit ve kahraman bir insan olarak hatırlıyoruz kendisini. 15 Mayıs'tan tam 4 gün sonra 19 Mayıs gün ve 4 gün sonra bayram olarak kutlayacağımız o günde Atatürk'ümüz Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'mızı başlatmıştı. O savaşın belki başladığı nokta olan İzmir'in liman bölgesi, bu alan yine Kurtuluş Savaşı'nın, Milli Mücadele'nin 9 Eylül'de burada Hükümet Konağı'na çekilen bayrakla birlikte sonuçlandığı yer olarak ülkemizin tarihinde her zaman hatırlanacak bir alan olarak hafızalarımıza kazındı. Bu zafer ülkemizi bir Cumhuriyet'in kuruluşuna götürdü. Bu nedenlerle İzmir, hem ilk işgale uğrayan ama aynı zamanda kurtuluş ateşinin ilk yakıldığı şehir ve kuruluşun şehri olarak ülkemizin gurur kentlerinden birisi oldu. İzmirli gazeteciler ulusal bağımsızlık için canını feda eden Milli Mücadeleyi başlatan meslektaşlarının izinden gittikleri için ne kadar gurur duysalar yeridir. Hasan Tahsin'in sıktığı ilk kurşun esarete karşı atılmıştı. O ilk kurşun, karanlığa karşı sıkılmıştır. Tıpkı bugün Hasan Tahsin'in izinden giden cesur gazetecilerin karanlıkları kalemleriyle aydınlığa çıkarmaya çalışması gibi. Ülkemizin demokrasi mücadelesinde fikir ve ifade özgürlüğü için her daim gazetecilerle omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Şehit Gazeteci Hasan Tahsin'i saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

"Fikri isyanlarımızı kalemlerimizle tamim etmeye devam edeceğiz"

Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ise "105 yıl sonra bizler tıpkı, Hasan Tahsin gibi, susmayacağız ve durmayacağız. Gerçeklerin peşinden koşmaya, halka gerçekleri ulaştırmaya, topluma zarar veren her şeyi ortaya çıkarmaya, belgeli habercilik yapmaya devam edeceğiz. Güçlünün değil, haklının yanında ve yanlışların karşısında durmayı sürdüreceğiz. İşgale karşı sessiz kalın diyen yetkililer tarihin karanlık sayfalarına gömülürken İnandığı değerler için mücadele eden gazetecilerin toplumun yüreğindeki yeri her zaman kalıcıdır. Hasan Tahsin'i sadece bugün değil, 365 gün yüreğimizle, çalışmalarımızla her yerde yaşatacağız. İlk kurşunu atan Hasan Tahsin'i, "Reddi İlhak Cephesini", 105 yıl önce burada şehit olanları ve ulusumuza vatan armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da haykırıyoruz; Fikri isyanlarımızı kalemlerimizle tamim etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Gazeteci Hasan Tahsin'in Şehit Edilişinin 105. Yılında Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika


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