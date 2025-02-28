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Şehit İbrahim Birol-1 operasyonunda torbacılara büyük darbe

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen Şehit İbrahim Birol-1 Operasyonu'nda 44 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, geçtiğimiz günlerde narkotik operasyonunda geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan İbrahim Birol adı verilen operasyon düzenlendi. 120 ekip ve 250 personelin katılımıyla düzenlenen Şehit İbrahim Birol-1 operasyonunda 44 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 12 bin 800 içimlik sentetik uyuşturucu madde, 794 adet uyuşturucu hap, 308 gram uyuşturucu madde, 15 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 713 adet fişek ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.