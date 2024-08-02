Batman\'da şehit olan Jandarma Er Olcay Altun anıldı

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Batman'da vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Jandarma Er Olcay Altun şehadetinin yıl dönümününde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Sason İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde vatani görevini yaptığı sırada, bölücü terör örgütü ile girdiği çatışmada 1 Ağustos 1985 tarihinde şehit olan J. Er Olcay Altun şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Karacasu Kaymakamı ve beraberindekiler şehidin mezarı başında dualar okudu. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.

Anma törenine; Kaymakam Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Büyükgümüş, Cumhuriyet Savcısı Ali Osman Tan, protokol üyeleri ve şehidin aileleri katıldı. - AYDIN