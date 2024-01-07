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Şırnak'ta şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet yad edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet yad edildi

Şırnak'ta 2016 yılında şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet, şehadetinin ölüm yıl dönümünde memleketi Bolvadin'de düzenlenen anma töreniyle yad edildi. Protokol üyeleri, şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar okudu. Şehit Emet'in ailesinin acılarının hala taze olduğu gözlendi.

Şırnak\'ta şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet yad edildi
07.01.2024 - 12:08,
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2016 yılında Şırnak'ta şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet, şehadetinin ölüm yıl dönümünde yad edildi.

Şırnak Bahçelievler mahallesinde sivil kıyafetli, evli ve 2 çocuk babası 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet, evinin önünde birliğine gitmek üzere beklerken PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralandı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emet, müdahaleye rağmen şehit düştü.

Şehit Emet şahadetinin yıl dönümünde memleketi olan Bolvadin ilçesinde unutulmadı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Teoman Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Kadir Avcı ve kurum müdürleri şehit Emet'in baba evini ziyaret etti. Ardından protokol üyeleri şehit Emet'in mezarı başında gerçekleştirilen anma törenine katıldı. Şehit Emet'in mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu, dualar okundu. Anma töreninde şehidin aile üyelerinin acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğu gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şırnak'ta şehit edilen Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet yad edildi - Son Dakika


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