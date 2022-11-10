Şehit kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açtı

10.11.2022 09:11
Şehit kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açtı

Şehit olduktan sonra gönderilen kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açan şehit abisi kardeşinin son giydiği cekete sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit olduktan sonra gönderilen kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açan şehit abisi kardeşinin son giydiği cekete sarılarak duygu dolu anlar yaşadı.

Bayburtlu şehit İdris Karakaşoğlu'nun abisi Nadir Karakaşoğlu Akşar köyünde bulunan evindeki kardeşinin odasını bayraklarla ve fotoğraflarla donattı. Kardeşine olan özlemini odasındaki fotoğraflarına bakarak bir nebze olsun dindirmeye çalışan şehit abisi, kardeşinin mezarına gözü gibi bakarak mezar temizliğini, bayrak değişimini aksatmadan yerine getiriyor. Kardeşinin şehit olduktan sonra gönderilen eşyalarını üzüldükleri için hiçbir zaman açamadıklarını, gelen eşyaları açmadan kardeşinin odasındaki yatağın altına koyduklarını ifade eden şehit abisi, "Bu yatağın altındaki elbiselerin hepsi kardeşime ait. Şu ana kadar biz açamadık, cesaret edemedik ilk kez sizlerin huzurunda, açıyorum" dedi.

Kardeşini askere uğurlarken üzerinde bulunan ceketi bavuldan çıkaran şehit ağabeyi, uzun uzun cekete sarılarak kokladı. Gözyaşı dökmemek için kendini zor tutan Karakaşoğlu, "Hala kardeşimin kokusu ceketin üzerinde" diyerek duygu dolu anlar yaşadı.

Yetkilere seslendi, kardeşinin adının yaşatılmasını istedi, son sözleri de vatan sağ olsun oldu

Kardeşinin 2012 yılında Bingöl ili Kardeşler köyü bölgesinde piyade er olarak vatani görevini yaptığı sırada bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonucunda şehit olduğunu bildiren Karakaşoğlu, kardeşinin isminin hiçbir sokakta, caddede, okulda, parkta yer almadığını vurguladı. Karakaşoğlu yetkililere seslenerek, kardeşinin adının herhangi bir okula, sokağa, caddeye verilerek yaşatılması ricasında bulundu. "Kardeşimin acısı hala bizlerle beraber, hala yaşıyoruz dün yasamışız gibi hiç bitmiyor, tükenmiyor" diyerek konuşan Karakaşoğlu, "Ben kardeş olarak bir acı çekiyorum ama ailem, annem hala kardeşimin mezarına bakarak gözyaşı döküyorlar. Yine biz vatan sağ olsun diyoruz, her zaman aynı acıyı yaşasak da vatanımız sağ olsun diyoruz. Benim devletimizden, yetkililerden ufacık naçizane bir isteğim var. Kardeşimin ismi ne bir sokakta, ne bir caddede ne de herhangi bir okulda yer alıyor. Kardeşimin isminin yaşatılması için bir okula, bir caddeye, sokağa isminin verilmesini devletimizden rica ediyorum. Bu durum bizi mutlu eder en azından gördüğümüzde gurur duyarız. Bunu yaparlarsa çok mutlu olacağımızdan eminim" ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:47 95 yaşındaki adam baş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti! Boynuna saplı bir kurşun bulundu
09:33 Ataşehir Belediyesi'nde rüşvet skandalı! Bir balya parayı çekmecesine attı
09:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı! Devlet erkanı Ata'nın huzuruna çıktı
08:46 Diyanet'ten 10 Kasım mesajı: Bizlere düşen görev ecdadımızın uğruna mücadele verdiği medeniyet değerlerimize sahip çıkmaktır
08:46 Bensu Soral'ın Tuzak dizisindeki performansı hayran bıraktı
08:12 Bitlis'te korkutan deprem! 4,2 büyüklüğündeki sarsıntı çevre illerden de hissedildi
07:44 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz
03:03 Resmi Gazete'de yayımlandı! Macaristan vatandaşlarına vize muafiyeti sağlandı
23:22 Kırmızı bültenle aranan Salih Akkurt, Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi
18:24 Kuduzdan ölen çocuğun sınıf arkadaşı: Korkuyoruz ve köpeklerin toplanmasını istiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2022 09:57:21. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit kardeşinin bavulunu 10 yıl sonra açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement