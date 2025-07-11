Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu kapsamında Kütahya\'ya anlamlı ziyaret

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu", Kütahya'da anlamlı bir mola verdi. Arnavutköy Belediyesi öncülüğünde, kahraman şehidimiz Ömer Halisdemir'in aziz hatırasını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen tur kapsamında şehir merkezimize uğrayan ekip, Kütahya Belediyesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turun Kütahya etabında mola veren 30 lisanslı sporcu, 15 Temmuz'un ruhunu yaşatmak ve milli birlik mesajını tüm Türkiye'ye ulaştırmak amacıyla pedal çevirmeye devam ediyor.

Kütahya Belediyesi, şehitlerimizin emanetine sahip çıkılan bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade ederken, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı. - KÜTAHYA