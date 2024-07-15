8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrinde Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrinde Tamamlandı

8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Şehit Ömer Halisdemir\'in Kabrinde Tamamlandı

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun 8'incisi, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tamamlandı. İstanbul'dan başlayan 34 bisikletçi, 6 gün süren yolculukları sonrasında Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştı. Törene Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da katıldı.

15.07.2024 13:04  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tamamlandı. Törene Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da katıldı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından 2017 yılından beri her yıl hain darbe girişimi 15 Temmuz şehitlerini ve Ömer Halisdemir'i anmak için düzenlenen Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'nun 8'incisi, Şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde tamamlandı. İstanbul Arnavutköy'den Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun İstanbul 15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndan uğurladığı 34 bisikletçi, 6 gün süren yolculukları sonrasında sırasıyla Arnavutköy, Sakarya, Düzce, Bolu, Ankara ve Aksaray'daki şehitliklerden aldıkları toprakları 950 kilometre pedal çevirerek Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırdılar.

Törene Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Koç, Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Okur, İstanbul'dan Niğde'ye pedal çeviren 34 bisikletçi, Şehit Ömer Halisdemir'in ailesi ve sevenleri katıldı. Ayrıca Ömer Halisdemir'e "Bunun sonunda şehadet var" diyerek darbeci general " Semih Terzi'yi vur" emrini veren Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı da törene katıldı.

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, "İhanet şebekelerinin ülkemizin istiklaline geleceğine ihanetlerinin sekizinci yıldönümü. Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömerler bitmez. Ülkemizin milli birliği ve bağımsızlığı için şehadete yürüyen şehitlerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Zekai Aksakallı, Arnavutköy'den Ömer Halisdemir'in kabrine bisiklet süren sporcuları tebrik ederek teşekkür etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Ömer Halisdemir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrinde Tamamlandı - Son Dakika


14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
12:29 İstanbul’a gelmesine saatler kaldı Fenerbahçe Allan Saint Maximin’e kavuşuyor İstanbul'a gelmesine saatler kaldı! Fenerbahçe Allan Saint Maximin'e kavuşuyor
12:24 Milyoner’e katılan yarışmacı hiç susmadı Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin Milyoner'e katılan yarışmacı hiç susmadı! Kenan İmirzalıoğlu sonunda patladı: Makineli tüfek gibisin
11:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitlerimiz için Kur’an tilaveti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitlerimiz için Kur'an tilaveti
11:38 Adana’da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü Adana'da dünyanın en eski, en küçük memeli hayvanı görüldü
11:27 Emine Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Bu emaneti sonsuza dek koruyacak ve yücelteceğiz
11:21 Listede 3 Türk var EURO 2024’e damga vuran kadro belli oldu Listede 3 Türk var! EURO 2024'e damga vuran kadro belli oldu
11:20 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi 21 senede 2 kez baypas 27 kez anjiyo oldu; 74 yaşında kalbinin delik olduğunu öğrendi
11:16 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 14:23:32. #1.11#
SON DAKİKA: 8. Ulusal Ömer Halisdemir Bisiklet Turu Şehit Ömer Halisdemir'in Kabrinde Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement