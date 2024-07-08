Pençe-Kilit Harekatı Şehidi Ömür Ertuğrul Sarı Başiskele\'de Anıldı

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Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı, şehadetinin 2. sene-i devriyesinde Başiskele'de anıldı.

Başiskele Belediyesi koordinesinde Başiskele İlçe Müftülüğü iş birliğiyle Kullar Semt Meydanı'ndagerçekleştirilen anma programında Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli İl Müftü Yardımcısı Mikail Özkan, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, şehidin annesi Gül Sarı ve babası Bayram Sarı, akrabaları, yakınları, arkadaşları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ