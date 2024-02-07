Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan\'ın adı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri\'nde yaşatılacak

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yaparken 2018 yılında uğradığı bombalı saldırı sonucunda gazi olan ve 5 yıl Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedavi gördükten sonra 29 Temmuz 2023 tarihinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın adı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde yaşatılacak.
Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın tedavi gördüğü oda, Kayseri Valiliği tarafından tefriş edilerek, yenilenen hasta odasına İsmet Eraslan'ın ismi verildi. Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, dekan yardımcıları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Başhekim Doç. Dr. İbrahim Halil Kafadar ve başhekim yardımcıları Şehit İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan ve babası İlhan Eraslan ile birlikte Tıp Fakültesi Hastaneleri Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Servisi'nde şehidin yenilenen odasını ziyaret ederek, hep birlikte odayı gezdi.
Şehit İsmet Eraslan'ın hem gazilik hem de şehitlik mertebesine ulaştığını belirten Vali Gökmen Çiçek, "Kahramanımız bu odada uzun süre tedavi gördü. Özellikle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Hocalarımız şehidimizle çok yakından ilgilendi. Hemşire arkadaşlarımız şehidimize bir bacı, doktorlarımız kardeş, arkadaş, abi oldular. Ben de kendisini ziyaret etmiştim. Kendisine güç vermek için geldiğimizde, kendisinden güç alıp çıkmıştım bu kapıdan. Bugün de onun anısına bu odanın düzenlenmesi dolayısıyla Rektörümüze, Tıp Fakültesi Dekanımıza ve Başhekimimize çok teşekkür ediyorum. Belki bina değil ama bunun anlamı çok büyük. Çünkü şehidimiz bu odada yattı. Sizler bu odada onu iyileştirmek için mücadele ettiniz. Şimdi onun anısına düzenlenen odayı hep birlikte geziyoruz" dedi.
Acısını "O ölmedi" sözleriyle dile getiren Şehit İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan ise ilgi ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Vali Gökmen Çiçek, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve tüm Tıp Fakültesi Hastaneleri çalışanlarına teşekkür ederek, oğlu için helallik istedi.
Vali Çiçek ve Rektör Prof. Dr. Fatih Altun daha sonra Beyin Omurilik Sinir Cerrahisi Servisi'nde yatan hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. - KAYSERİ
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, bir gencin Filistin yürüyüşünden dönen bir vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atması sonrasında yaptığı "Eline sağlık" paylaşımı nedeniyle suçu ve suçluyu övme suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.
Son Dakika › Yerel › Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın adı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde yaşatılacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?