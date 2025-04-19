Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci dualarla anıldı

Kayserili Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci, şehadetinin 8. yılında dualarla anıldı.

Kayserili polis memuru Ahmet Cihan Kilci, 18 Nisan 2017 tarihinde Tunceli'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olmuştu. Kilci; Hulusi Akar Cami'de düzenlenen program ile şehadetinin 8. yılında dualarla anıldı. Düzenlenen anma programına Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kilci'nin ailesi ve polis memurları katıldı. - KAYSERİ