Şehit Polis Mehmet Ali Topatan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın tabutu meslektaşlarının omzunda salavatlar eşliğinde taşındı.

Esenyurt'ta, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik gerçekleştirdiği denetim sırasında, uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polis Mehmet Ali Topatan'ın tabutu, mesai arkadaşları tarafından salavatlar eşliğinde omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.