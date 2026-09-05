Şehit Polis Mehmet Ali Topatan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Polis Mehmet Ali Topatan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Polis Mehmet Ali Topatan Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi, tabutu salavatlar eşliğinde omuzlarda taşındı.

Esenyurt'ta trafik denetimi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın tabutu meslektaşlarının omzunda salavatlar eşliğinde taşındı.

Esenyurt'ta, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılığa yönelik gerçekleştirdiği denetim sırasında, uygulama üzerinden çağrılan ve taksicilik yaptığı şüphesi bulunan şahıs tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Ali Topatan'ın için Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Törenin ardından şehit polis Mehmet Ali Topatan'ın tabutu, mesai arkadaşları tarafından salavatlar eşliğinde omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Polis Mehmet Ali Topatan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Polis Mehmet Ali Topatan Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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