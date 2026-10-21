Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Tuğgeneral İsa Baydilli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı

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2 yıl önce Isparta’da düşen helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli’nin annesi son yolculuğuna uğurlandı.

2 yıl önce Isparta'da düşen helikopterde şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli'nin annesi son yolculuğuna uğurlandı. Merhume Baydilli'nin oğlunun cenazesinde al bayrağa sarılı tabutuna bakışı yürekleri burkmuştu.

9 Aralık 2024'te Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen askeri helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin annesi 86 yaşındaki Duriye Baydilli yaşlılığa bağlı rahatsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Merhuma Baydilli'nin cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, askeri erkan ve merhume Baydilli'nin yakınları katıldı.

Kaynak: İHA
TuğgeneralIspartaYerelSon Dakika

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