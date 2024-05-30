Tokat\'ın Niksar ilçesinde Şehit Uğur Bora Kütüphanesi açıldı

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Tokat'ın Niksar ilçesinde Şehit Uğur Bora Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

2020 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Uğur Bora'nın anısına memleketi Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yolkonak Beldesinde kütüphane açıldı. Yolkonak 75. Yıl İlkokulu bünyesinde açılış şehidin adına Kuran-ı Kerim okunmasının ardından başladı. Programda, Kaymakam Ekrem Çeçen ve protokol üyeleri tarafından kurdele kesilmesiyle "Şehit Uğur Bora Kütüphanesi" hizmete açıldı.

Açılışta konuşma yapan Kaymakam Ekrem Çeçen, "Şehit Uğur Bora Kütüphanesinin beldemize hayırlı olmasını temenni ederim. Bugün burada şehidimiz Uğur Bora'nın sene-i devriyesinde adının yaşayacağı kütüphanemizi açmış bulunuyoruz. Gelecek nesillerimizin daha bilinçli yetişmesi ve şehidimizin adının yaşaması noktasında açılan kütüphanede emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu vesile ile şehidimiz Uğur Bora ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Programa Kaymakam Ekrem Çeçen'in yanı sıra, Yolkonak Belediye Başkanı Süleyman Özgür, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Ali İhsan Kurtulan, Tokat Komando Tabur Komutanı jandarma Binbaşı Seçkin Karadağ, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Şerifler, kurum müdürleri, belde sakinleri ve şehidin yakınları katıldı. - TOKAT