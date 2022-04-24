Şehit ve gazi çocukları iftarda buluştu - Son Dakika
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Şehit ve gazi çocukları iftarda buluştu

24.04.2022 00:57
Şehit ve gazi çocukları iftarda buluştu

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde şehit ve gazi çocuklarına yönelik iftar programı düzenledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde şehit ve gazi çocuklarına yönelik iftar programı düzenledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi, 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde şehit ve gazi çocuklarına yönelik iftar programı düzenledi. Gaziantep'teki bir lokantada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlenen iftar yemeğine 60 şehit ve gazi çocuğu katıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şube Başkanı Cabbar Cücük, Başkanvekili Gazi Adem Fakçı ve Genel Sekreter Gazi Hasan Önder Ağca tarafından organize edilen etkinliğe Jandarma personelleri de katıldı.

Şehit ve gazi çocukları için 23 Nisan'a özel düzenlenen iftar programı ile ilgili açıklamalarda bulunan derneğin Gaziantep Şube Başkanvekili Adem Fakçı, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehit ve gazi çocuklarımız için iftar programı düzenledik. Şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan çocuklarına özel düzenlenen iftar yemeğine 60 şehit ve gazi çocuğu katıldı. Bu programda emeği geçen herkese ve bizi misafir eden Fıstık Park Et Lokantası sahibi Adil Kılıç'a şükranlarımızı sunuyoruz. Her şey vatan için, her şey şehit ve gazilerimizin emaneti içindir" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

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Gaziantep, 23 Nisan, Şehit, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit ve gazi çocukları iftarda buluştu - Son Dakika


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