Şehitkamil Antika Pazarı Bu Hafta Açılıyor

21.08.2025 17:27  Güncelleme: 17:28
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın duyurusunu yaptığı Şehitkamil Antika Pazarı, bu hafta kapılarını açıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sözünü verdiği Şehitkamil Antika Pazarı, antikaseverleri bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yılmaz, bu hafta kapılarını açacak olan Antika Pazarı'nda yer almak isteyen vatandaşlar için ön başvuruların devam ettiğini söyledi.

Nostaljik eserler yeniden değer bulacak

24 Ağustos Pazar günü 09.00-19.00 saatleri arasında Değirmiçem Pazar Yeri'nde ziyaretlerini ağırlayan Şehitkamil Antika Pazarı'nda birbirinden eşsiz eserler görücüye çıkacak. Ön talep başvurularının devam ettiği pazarda tesbih, radyo, plak, para, kilim, gramafon, gaz lambası, bakır, porselen, biblo ve binlerce antika ile eski zamanların ruhunu taşıyan eşsiz parçalar, koleksiyonluk objeler ve nostaljik anıların yeniden değer bulacak.

Başvurular devam ediyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, renkli anlara sahne olacak Antika Pazarı'na tüm Gaziantep halkını davet ederek, satış yapmak isteyen antika tutkunlarının sehitkamil.bel.tr adresi üzerinden başvuru yapabileceğini duyurdu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

