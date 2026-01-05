Şehitkamil Belediyespor, zirve yarışını sürdürüyor - Son Dakika
Şehitkamil Belediyespor, zirve yarışını sürdürüyor

Şehitkamil Belediyespor, zirve yarışını sürdürüyor
05.01.2026 15:44  Güncelleme: 15:46
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Gaziantep Şehitkamil Belediyespor, 2025-2026 sezonunun ilk yarısını başarılı bir performansla tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak topladığı 25 puanla ligi 3. sırada bitirdi.

Sezonun ilk yarısında hücum gücüyle dikkat çeken kırmızı siyahlılar, attığı 26 golle grubun en fazla gol atan takımı oldu. Takımın başarılı futbolcusu Vedat Erçin, kaydettiği 11 golle BAL Ligi gol krallığında zirveye oturdu. Gaziantep temsilcisinde hedef, sezonun ikinci yarısında performansı daha da yukarı taşıyarak ligi zirvede tamamlamak.

"Şampiyonluk yolunda kararlıyız"

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Başkanı İrfan Karakuzulu, ligin ilk yazısına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Sezonun ilk yarısında ortaya koyduğumuz mücadele ve aldığımız sonuçlar, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Grubumuzda en fazla gol atan takım olmak ve gol krallığında zirvede yer almak bizim için son derece önemli. Teknik heyetimize ve futbolcularımıza güvenimiz tam. İkinci yarıda daha güçlü bir Gaziantep Şehitkamil Belediyespor izlettirerek, sezon sonunda hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bugüne kadarki güven ve desteklerinden ötürü Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz'a gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

"İkinci yarıda daha güçlü olacağız"

Teknik Direktör Taner Özaykut ise takımın gelişiminden memnun olduğunu belirterek, "Oyuncularım, sezonun ilk yarısında büyük bir özveriyle mücadele etti. Hücumda üretken bir takım kimliği ortaya koyduk. Elbette geliştirmemiz gereken yönlerimiz var. İkinci yarı için planlamalarımızı yapıyoruz. Daha dengeli, daha istikrarlı bir oyunla hedefimize adım adım ilerleyeceğiz. Amacımız sezon sonunda Gaziantep Şehitkamil Belediyespor'u hak ettiği yere taşımak. Bu yolda bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarımıza, Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü Başkanımız Sayın İrfan Karakuzulu ve Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Umut Yılmaz'a çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü, ikinci yarı hazırlıklarına ara vermeden başlayarak BAL 6. Grup'ta zirve yarışını son haftaya kadar sürdürmeyi hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
