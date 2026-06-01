Başkan Yılmaz\'dan öğrencilere Ankara sözü tutuldu

01.06.2026 15:05  Güncelleme: 15:06
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Süleyman Şah Anadolu Lisesi öğrencilerine verdiği Ankara gezisi sözünü yerine getirdi. Öğrenciler Anıtkabir, TBMM ve tarihi mekanları gezerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın, kendisini makamında ziyaret eden Süleyman Şah Anadolu Lisesi öğrencilerine verdiği Ankara gezisi sözü yerine getirildi. Başkent'i görme fırsatı bulan öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tanıklık eden tarihi mekanları ziyaret ederek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından organize edilen gezi programı kapsamında öğrenciler, Cumhuriyet tarihinin en önemli noktalarını yakından görme imkanı buldu. Başta Anıtkabir olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1. Meclis Binası ve Ankara'nın tarihi ve kültürel mekanlarını gezen gençler, hem eğitici hem de anlamlı bir gün geçirdi.

Anıtkabir'de duygu dolu anlar

Gezi programının ilk durağı Anıtkabir oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret etti. Ardından Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni de gezen öğrenciler, Cumhuriyet'in kuruluş sürecine ilişkin önemli bilgiler edindi. Anıtkabir ziyareti sırasında duygusal anlar yaşayan gençler, Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi zorluklar altında kurulduğunu yerinde görmenin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Demokrasinin kalbinde tarih dersi

Program kapsamında öğrenciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de ziyaret etti. Türkiye'nin yasama faaliyetlerinin yürütüldüğü Meclis'i yakından inceleme fırsatı bulan öğrenciler, devletin işleyişi ve demokrasi kültürü hakkında bilgi aldı. Daha sonra Kurtuluş Savaşı yıllarında milli mücadelenin karargahı olan 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası'nı gezen öğrenciler, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı tarihi atmosferi yerinde yaşadı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde gençlere dönemin şartları ve milli mücadele süreci anlatıldı.

Hem gezdiler hem öğrendiler

Ankara'nın tarihi ve kültürel noktalarını da gezen öğrenciler, gün boyunca hem eğlendi hem de önemli kazanımlar elde etti. Öğrenciler, ilk kez Ankara'yı görmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek kendilerine bu imkanı sunan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti.

"Gençlerimize verdiğimiz her sözü tutuyoruz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak projelere büyük önem verdiklerini belirterek, "Bir süre önce belediyemizde misafir ettiğimiz öğrencilerimize Ankara gezisi sözü vermiştik. Bugün o sözümüzü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlerimizin ülkemizin tarihini yerinde görmelerini, Cumhuriyetimizin hangi fedakarlıklarla kurulduğunu daha iyi anlamalarını istiyoruz. Anıtkabir'i, Meclis'i ve Cumhuriyet tarihimizin önemli mekanlarını ziyaret eden gençlerimizin bu geziden önemli kazanımlarla döndüğüne inanıyorum. Şehitkamil'de gençlerimizin yanında olmaya, onların eğitimine, kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

