Şehitkamil'den 'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk' konferansı - Son Dakika
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Şehitkamil'den 'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk' konferansı

Şehitkamil\'den \'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk\' konferansı

Şehitkamil Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen konferansta tarihçi-yazar Sinan Meydan 'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk'ü anlattı.

08.11.2024 13:51  Güncelleme: 13:52
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Şehitkamil Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen konferansta tarihçi-yazar Sinan Meydan 'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk'ü anlattı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen konferansta Meydan, Atatürk'ün bir deha olduğunu belirterek, "86 yıl önce aramızdan ayrılsa da fikirleri ve değerleriyle Atatürk yaşıyor" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86. yıldönümünde çeşitli etkinliklerle anacak. Etkinlik dizisi kapsamında tarihçi-yazar Sinan Meydan, 'Ölümsüz Fikirleriyle, Atatürk' konulu konferansta Atatürk'ü anlattı. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen konferansa, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, önceki dönem CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya ile il ve ilçe başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkanları, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile yüzlerce vatandaş katıldı. Konferans aynı zamanda Şehitkamil Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlandı.

"Atatürk yaşıyor"

Katılımcıların büyük ilgiyle takip ettiği konferansta Meydan, Atatürk'ü ölümsüz fikirleriyle anlattı. Meydan, Atatürk'ün bir deha olduğunu ifade etti. Atatürk'ün geleceğe ışık tutan bir lider olduğunu aktaran Meydan, "Nasıl öldü denilebilir ki? Hala yaşıyor. Yaşamasa bu kadar saldırıya uğrar mıydı? İşte o yüzden ölümsüz Atatürk diyoruz. İşte o yüzden Atatürk yaşıyor" dedi.

"Atatürk demek, ölümsüz fikirler demek"

Atatürk'ün sadece bu milletin namusunu, canını emperyalistlerden kurtarmadığını aynı zamanda bunu yaparken de geleceğe ışık tuttuğunu ifade eden Meydan, "Atatürk demek, ölümsüz fikirler demek. Atatürk'ü anladığımız zaman, bağımsızlığın, ulusal egemenliğin, akıl ve bilimin, çağdaş uygarlığın, yurtta ve dünyada barışın, kadın erkek eşitliğinin, bir ülkenin kendi kaynaklarıyla ayakta durmasının ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu da anlarız" diye konuştu.

Meydan'ın konuşmaları izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, konferans sonunda Sinan Meydan'a çiçek ve hediye takdim etti. Meydan, kendisini Gazianteplilerle buluşturan Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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