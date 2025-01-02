Şehitkamil'den yeni yılda 3 protokol - Son Dakika
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Yerel

Şehitkamil'den yeni yılda 3 protokol

Şehitkamil\'den yeni yılda 3 protokol

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, okul ve öğrencilere yönelik desteklerini 2025 yılında da sürdürecek.

02.01.2025 15:10  Güncelleme: 15:11
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, okul ve öğrencilere yönelik desteklerini 2025 yılında da sürdürecek. Gaziantep Valiliği'nde 3 ayrı protokole imza atan Başkan Yılmaz, "İmzaladığımız protokollerle çocuk ve gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Şehitkamil ilçesinde bulunan okullara ve öğrencilere verilecek desteklere ilişkin 3 ayrı protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği'nde düzenlenen protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç katıldı.

"Herkesin yanında olmaya devam edeceğiz"

Protokol imza töreninde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Yeni yılın ilk iş gününe çok güzel başlıyoruz. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediyemiz ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz arasında 3 yeni protokol için bir araya geldik. Aslında bugün geleceğimiz için bir aradayız. Valimiz Kemal Çeber öncülüğünde bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler her zaman eğitimin, öğrencilerimizin ve ihtiyaç duyan herkesin yanında olacağız" dedi.

"Çocuk ve gençlere 3 ayrı destek"

İmzalanan protokollere ilişkin bilgiler veren Yılmaz, "Birbirinden ayrı 3 ayrı protokole imza attık. Bu kapsamda, çocuk ve gençlerimizin Doğa Kampı'ndan faydalanması ve paintball turnuvalarına katılmalarını sağlayacağız. Diğer yandan YKS ve LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize yönelik kazanım değerlendirme sınavları konusunda desteğimiz olacak. Bir diğer protokolümüz ise spor malzeme desteklerini kapsıyor. Her zaman söylediğimiz gibi ilçemizde, şehrimizde çocuklarımızın imkansızlıklar yüzünden geri kalmasını istemiyoruz. Bu kapsamda ilçemiz genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilmek üzere 50 bin adet spor ayakkabısı, 50 bin adet eşofman takımı, 50 bin adet tişört, 50 bin adet voleybol topu, 50 bin adet basketbol topu, 50 bin adet futbol topu, 50 bin adet kaykay, 50 bin adet satranç takımı, 50 bin adet şort, 50 bin adet mont ve 50 bin adet yeleği okullarımıza vereceğiz. İmzalanan protokollerimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Vali Çeber'den Başkan Yılmaz'a teşekkür

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de desteklerinden dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür ederek, "Yeni yıla çok güzel protokoller serisi ile giriyoruz. Umut başkanımız seçildiği ilk günlerde bizleri ziyaretinde eğitim ve gençlerle ilgili 'Ne yapmamız gerekiyorsa biz belediye olarak hazırız. Lütfen bu tür işbirliklerinde en güzelini yapalım' demişti. Umut başkanımız sağ olsun seçildiği günden bugüne belediyenin imkanlarını ihtiyaçlarımız doğrultusunda söylediğimizde Gaziantep ve Şehitkamil halkının kullanımı için gerekli adımları attı. Bugün de 3 ayrı protokol imzalıyoruz. Gayet yüksek adetlerde spor malzemesi desteği sağlanacak. Bütçesi de gayet yüksek. Desteklerinden dolayı Umut başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı ise protokolün hayırlı olmasını dilerken, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç de verdiği desteklerinden dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehitkamil'den yeni yılda 3 protokol - Son Dakika


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