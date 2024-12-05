Şehitkamil Kent Konseyi Görev Dağılımı Yapıldı - Son Dakika
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Şehitkamil Kent Konseyi Görev Dağılımı Yapıldı

Şehitkamil Kent Konseyi Görev Dağılımı Yapıldı

Geçtiğimiz günlerde Genel Kurulu yapılan Şehitkamil Kent Konseyi'nde görev dağılımı yapıldı.

05.12.2024 12:52  Güncelleme: 12:53
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Geçtiğimiz günlerde Genel Kurulu yapılan Şehitkamil Kent Konseyi'nde görev dağılımı yapıldı. Başkan İrfan Demirci liderliğinde Başkan Yardımcılıklarına Burkay Güçyetmez ve Hamit Öztürkmen, Saymanlığa Özlem Çetindağ Karaca, Genel Sekreterliğe ise Ahmet Baydilek görevlendirildi.

Şehitkamil Kent Konseyi'nde ilk toplantı İrfan Demirci başkanlığında gerçekleşti. Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda konseyin yönetimi de belirlendi. Gaziantep'in ilk ilçe kent konseyi olma özelliği taşıyan Şehitkamil Kent Konseyi Başkanı İrfan Demirci, toplantıda geçtiğimiz günlerde Şehitkamil Belediyesinin çağrısı ile 135 kurum temsilcisinin katılım gösterdiği Olağan Genel Kurulu'nun ardından yürütme kurulunun belirlendiğini söyledi. "Katılımcı demokrasinin adeta bir şöleni yapılmıştır" diyen Demirci, "Akademik meslek odalarının, kamu yararına faaliyet gösteren Dernek ve STK'ların ve sendikaların kıymetli temsilcileri ile güçlü üreten ve kentin sorunlarını tespitte büyük rol oynayacak konseyimizin ilk adımını atmış bulunmaktayız" dedi.

"Kadın ve Gençlik Meclisi kurulacak"

Başkan Yardımcılıklarına Burkay Güçyetmez, Hamit Öztürkmen, saymanlığa Özlem Çetindağ Karaca, genel sekreterliğe ise Ahmet Baydilek'in görevlendirildiğini paylaşan Demirci, "Gündemdeki maddelerin görüşüldüğü kurulda kent konseylerinin en önemli organlarından olan Kadın ve Gençlik Meclisinin en kısa sürede oluşturulması kararı alındı. Yine beraberinde Kent Konseyi bünyesinde oluşturulacak olan çalışma grupları talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenecektir" şeklinde konuştu.

"Sorunlar ve ihtiyaçlara yönelik projeler oluşturulacak"

Şehitkamil Kent Konseyi'nde meclis ve çalışma grupları oluşturulurken toplumun farklı ve geniş kesimlerinden katılım sağlanmasının önünü açacaklarını anlatan Demirci, "Farklı bilgi ve birikim ve deneyimlerin kent konseyinin çalışmalarına yansıması bir zenginlik oluşturacaktır. Bu açıdan gelecek katkıları önemsiyoruz. Şehitkamil ilçemizin çevre, imar, kültürel faaliyetler, eğitim, toplumsal ve sosyal hayatın geliştirilmesi ile ilgili talepler ve halkın dile getirdiği sorunlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda projeler oluşturarak Şehitkamil Belediyesi ve kamu kurumlarına sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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