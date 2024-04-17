14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi - Son Dakika
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Yerel

14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi

14-20 Nisan Şehitler Haftası\'nda kahraman şehitler için Kur\'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla Bayburt'ta kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler kabirleri başında anılarak dualar edildi. İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy, şehitliği ziyaret ederek dua etti ve kahraman şehitlere her zaman dualarda yer verilmesi gerektiğini vurguladı.

17.04.2024 09:04
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14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler kabirleri başında anılarak, dualar edildi.

İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy, Bayburt Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti. Kahraman şehitlere her zaman dualarda yer verilmesi gerektiğini hatırlatan Aksoy, "İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, mukaddesatımız ve şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Görevi başındaki tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyoruz, Allah askerimizi, polisimizi her zaman, her türlü musibetten korusun" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Abdullah Aksoy, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14-20 Nisan Şehitler Haftası'nda kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi - Son Dakika


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