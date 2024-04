14-20 Nisan Şehitler Haftası\'nda kahraman şehitler için Kur\'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi

Yerel

14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler kabirleri başında anılarak, dualar edildi.

İl Müftüsü Vekili Abdullah Aksoy, Bayburt Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehitler için dua etti. Kahraman şehitlere her zaman dualarda yer verilmesi gerektiğini hatırlatan Aksoy, "İstiklalimiz, istikbalimiz, birliğimiz, beraberliğimiz, mukaddesatımız ve şanlı bayrağımız uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Görevi başındaki tüm güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyoruz, Allah askerimizi, polisimizi her zaman, her türlü musibetten korusun" dedi. - BAYBURT