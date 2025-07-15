Şehitler için mevlidi şerif programı düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen etkinliklerde şehitleri rahmetle anarken, milletin kahramanlık destanına vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz'un yıldönümünde Hunat Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ve Hatm-i Şerif programına katıldı. Burada 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için dualar edildi. Başkan Büyükkılıç; "Hunat Camiimizde, şehitlerimizin ruhlarına Mevlid-i Şerifler okundu, dualar ettik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Onların aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz" dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkan Büyükkılıç, protokol ile birlikteKartal Şehitliği ve Polis Şehitliği'ni de ziyaret etti. Burada şehit mezarlarına karanfil bırakan Büyükkılıç, ailelerle yakından ilgilenerek hal ve hatırlarını sordu. "Şehitlerimizin bize emaneti olan kıymetli ailelerine sahip çıkmak, bizler için hem bir görev hem de bir vicdan meselesidir" diyen Büyükkılıç, "Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un destansı ruhunu sanat eserlerine yansıtan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından hazırlanan '15 Temmuz - Zaferin Adı Türkiye' konulu sanat sergisinin açılışını da gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, serginin taşıdığı anlam ve öneme dikkat çekti. 15 Temmuz anma programları kapsamında TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve il protokolü ile birlikte şehit yakınları ve gazilerle de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. "O karanlık gecede vatan uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden şehitlerimizin emanetleriyle ve kahraman gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmak, aynı duygularda buluşmak bizim için büyük bir gurur, büyük bir vefa borcudur" diyen Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik önemine değindi.

15 Temmuz'un Kayseri'de, millet iradesine yakışır bir bilinçle anıldığını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, gün boyu sürecek tüm programlarda duygulara, hafızalara ve gönüllere dokunulacağını ifade etti. - KAYSERİ