Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehitlik Anıtı\'na çelenk sundu

Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene katılarak Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Hava Şehitliği'ndeki tören, Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışında bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Personel Yarbay Bahadır Aykut günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra müftülük görevlileri tarafından dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, şehitlik defterine yazılanları imza altına aldı.

"Türk Milleti'nin kalbinde ölümsüz yer edindiniz"

Şehitlik defterine yazılanları okuyan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şunları söyledi:

"Aziz Şehitlerimiz, tek yürek oldunuz, vatan için canınızı hiçe saydınız. Çanakkale'de, daha birçok yerde ve zamanda dünyaya, bağımsızlık ve vatanın bir karış toprağı söz konusu olduğunda karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını defalarca verdiniz. Sizler, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olarak Türk Milleti'nin kalbinde ölümsüz yer edindiniz. Millet olarak bizlere bu güzel yurdu miras bırakan atalarımıza ve sizlere karşı olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle ikinci asra adım attık. Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde ortak değerlerimizi koruyarak aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyeceğiz. Güzel ülkemizi bizlere armağan eden eşsiz önderimiz Yüce Atatürk başta olmak üzere, hayatını vatanına adayan tüm kahramanlarımıza, geçmişi büyük zaferlerle dolu şanlı Ordumuza, yurt sevgisini canından üstün bilen şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet duyuyoruz. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, yurt sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan sizler hep gönüllerde yaşayacaksınız. Kahramanlıklarınız, cesaretiniz ve vatan sevginiz hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bağımsızlığın ve özgürlüğün önemini bir kez daha anımsadığımız, üzüntü ve gururu bir arada yaşadığımız Şehitler Günü'nde, Başkomutan Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ülkesi ve milleti için canını veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve gönül borcuyla anıyoruz."

Daha sonra şehit mezarlarını ziyaret eden Vali Aksoy ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Törene Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, İdris Nebi Hatipoğlu, Dr. Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gazilerimiz katıldı. - ESKİŞEHİR