Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehitlik Anıtı\'na çelenk sundu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene katılarak Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu. Törende yapılan konuşmalarda şehitlerimiz anıldı ve şehit mezarları ziyaret edildi.

18.03.2024 12:46  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla Eskişehir Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene katılarak Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu.

Hava Şehitliği'ndeki tören, Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışında bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve şanlı Türk bayrağının göndere çekilmesinin ardından Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme ve Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Personel Yarbay Bahadır Aykut günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Daha sonra müftülük görevlileri tarafından dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Hüseyin Aksoy, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, şehitlik defterine yazılanları imza altına aldı.

"Türk Milleti'nin kalbinde ölümsüz yer edindiniz"

Şehitlik defterine yazılanları okuyan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, şunları söyledi:

"Aziz Şehitlerimiz, tek yürek oldunuz, vatan için canınızı hiçe saydınız. Çanakkale'de, daha birçok yerde ve zamanda dünyaya, bağımsızlık ve vatanın bir karış toprağı söz konusu olduğunda karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını defalarca verdiniz. Sizler, bağımsızlık ve özgürlüğün simgesi olarak Türk Milleti'nin kalbinde ölümsüz yer edindiniz. Millet olarak bizlere bu güzel yurdu miras bırakan atalarımıza ve sizlere karşı olan sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle ikinci asra adım attık. Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde ortak değerlerimizi koruyarak aydınlık yarınlara el ele güçlü biçimde yürüyeceğiz. Güzel ülkemizi bizlere armağan eden eşsiz önderimiz Yüce Atatürk başta olmak üzere, hayatını vatanına adayan tüm kahramanlarımıza, geçmişi büyük zaferlerle dolu şanlı Ordumuza, yurt sevgisini canından üstün bilen şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet duyuyoruz. Bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, yurt sevgimizin, birlik ve bütünlüğümüzün ölümsüzleşen simgeleri olan sizler hep gönüllerde yaşayacaksınız. Kahramanlıklarınız, cesaretiniz ve vatan sevginiz hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bağımsızlığın ve özgürlüğün önemini bir kez daha anımsadığımız, üzüntü ve gururu bir arada yaşadığımız Şehitler Günü'nde, Başkomutan Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, ülkesi ve milleti için canını veren tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve gönül borcuyla anıyoruz."

Daha sonra şehit mezarlarını ziyaret eden Vali Aksoy ve beraberindekiler şehit mezarlarına karanfil bırakarak şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Törene Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral İsmail Güneykaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez, İdris Nebi Hatipoğlu, Dr. Jale Nur Süllü, İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Türkiye Harp Malulü, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Sevinç Uluçeşme, askeri erkan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları ve gazilerimiz katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hüseyin Aksoy, Eskişehir, Çanakkale, 18 Mart, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika

  • Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
    08 Mar Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

  • Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu
    08 Mar Kütahya'da Kadın Muhtar Adayları Dayanışma Yemeğinde Buluştu

    Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.


11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
12:56 Kadıköy’de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı Kadıköy'de diş hekimi cinayeti davasında katil zanlısı müebbet hapse çarptırıldı
12:54 Kim Milyoner Olmak İster’de büyük başarı 1 milyon TL’lik soruyu doğru yanıtladı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük başarı! 1 milyon TL'lik soruyu doğru yanıtladı
12:06 Bu kadarı da pes artık Korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran taraftarın passoligi yokmuş Bu kadarı da pes artık! Korner direğiyle Mert Müldür'e saldıran taraftarın passoligi yokmuş
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
11:04 Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi Ruhsatsız silah operasyonunda 31 tabanca ve 393 silah parçası ele geçirildi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:41 1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı +1 kat vaadiyle dikkat çeken Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu, 55 vizyon projesini tanıttı
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 13:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Şehitlik Anıtı'na çelenk sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement