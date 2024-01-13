 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehitlere Saygı ve Gazze İçin Acil Ateşkes Yürüyüşü Sındırgı'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehitlere Saygı ve Gazze İçin Acil Ateşkes Yürüyüşü Sındırgı'da Gerçekleştirildi

Sındırgı ilçesinde, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına son verilmesi ve şehitlere saygı amacıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte teröre karşı birlik mesajı verildi ve İsrail zulmünün son bulması için dua edildi.

Şehitlere Saygı ve Gazze İçin Acil Ateşkes Yürüyüşü Sındırgı\'da Gerçekleştirildi
13.01.2024 - 18:09,
Abone Ol

Şehit olan askerler ve Filistin'de acil ateşkes için çok sayıda sivil toplum kuruluşu tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen yürüyüşlerde teröre karşı birlik mesajı verildi.

İşgalci İsrail'in Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin devam ettiği saldırılarına son vermesi istenirken 7 Ekim'de başlayan saldırıların 100. gününde dünya genelinde gerçekleştirilen eylemlere bir destek de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinden geldi.

Türkiye geneli gerçekleştirilen Şehitlere Saygı ve Gazze İçin Acil Ateşkes yürüyüşüne Sındırgı Sivil toplum platformu tarafından da destek verildi.

Yüzlerce insan Şerif Paşa Camiinden Cumhuriyet Meydanında Türk bayrakları, zulmü ve terörü lanetleyen pankartlar eşliğinde yürüdü. Cumhuriyet Meydanında son bulan yürüyüş sonrasında Kuar'an- ı Kerim tilaveti gerçekleşti. Öğrencilerin okuduğu şiirler sonrası STK'lar tarafından ortak basın bildirisi okundu, 9 şehit anıldı, terör örgütlerine lanet mesajları verildi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Pençe kilit harekatında Şehit düşen Mehmetçiklerimize ve tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mehmetçiklerimiz terörü bitirene kadar durmayacak. Rabbim güç kuvvet versin. Vatanımızın bir karış toprağını asla vermeyiz. Bizler de terörü lanetlemek ve İsrail zulmune dur demek için yürüyüşümüzü, dik duruşumuzu gerçekleştirdik. Kahrolsun PKK, kahrolsun İsrail" dedi.

İsrail zulmünün bir an önce son bulması ve Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Mehmetçikler için ilçe müftüsü Sami Türkel tarafından dua edildi.

Düzenlenen yürüyüşe Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Hasan Aslan, Şehit aileleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Gazze, Sivil Toplum, İsrail, Terör, Uluslararası İlişkiler, Belediye, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitlere Saygı ve Gazze İçin Acil Ateşkes Yürüyüşü Sındırgı'da Gerçekleştirildi - Son Dakika


18:57
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 19:05:38. #1.12#
SON DAKİKA: Şehitlere Saygı ve Gazze İçin Acil Ateşkes Yürüyüşü Sındırgı'da Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement