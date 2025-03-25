Şehitleri anma ve birlik iftarında birlerce kişi bir araya geldi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Şehitleri anma ve birlik iftarında' halkın her kesiminden birlerce kişi bir araya geldi.

Sivas Belediyesi, Büyük Birlik Partisi merhum lideri Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlarının şüpheli helikopter kazasında vefatlarının yıl dönümü dolayısıyla 'Şehitleri anma ve birlik iftarı' düzenledi. Tarihi kent meydanında düzenlenen iftara BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve halkın her kesiminden binlerce kişi katıldı. İstasyon caddesi boyunca uzun bir hat oluşturan iftar sofrası havadan da görüntülendi.

İftar öncesi konuşan Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun birlik ve beraberlik mesajları verip, "Tarihi bir meydandayız. Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi eserlerinin ve bu üç döneme ait ruhun yaşandığı bir meydandayız. Bizi bu topraklarda biz yapan manevi bir mekandayız. Sağ taraftaki Kongre binasında 106 yıl önce yurdun dört bir tarafından seçilen delegeler ilimize gelerek bir milletin kurtuluş kararlarının alındığı, milli mücadelenin planlandığı, birlik içerisinde düşmana karşı 'Ya istiklal ya ölüm' denildiği bir binanın önündeyiz. Buradan tüm Türkiye'ye şu mesajı veriyoruz. Bugün burada sağcısından solcusuna, Alevisinden Sünnisine, AK Partilisinden Cumhuriyet Halk Partilisine, Büyük Birlik Partisinden Milliyetçi Hareket Partisine tüm siyasi partilerden insanlar var. Bugün burada siyaset yok, bizi bu topraklarda bin yıldır var eden birlik ruhu var. Hacı Bektaş'i Veli'nin ifadesiyle 'bir olmak, iri olmak, diri olmak' amacıyla iftar sofrasında birleşen gönüller var. Rabbim bizi bir kılsın ve bu topraklarda bizi binlerce yıl var etsin" şeklinde konuştu. - SİVAS