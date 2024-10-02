Şehitlerin isimleri parklarda yaşatılacak

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Çorum Belediyesi, kentte bulunan iki parka daha şehitlerin isimlerini verecek. Şehit Jandarma Onbaşı Bekir Özaydın ve Şehit Piyade Er Semih Yılmaz'ın isimleri parklarda yaşatılacak.

Çorum Belediyesi tarafından iki şehidin isminin parklara verilmesi Ekim Ayı Belediye Meclis toplantısında görüşülecek. 15 maddenin görüşüleceği Ekim Ayı Belediye Meclis toplantısı 4 Ekim Cuma Günü 14.30'da Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilecek. Gündem maddeleri arasında iki şehidimizin isimlerinin parklara verilmesi de görüşülecek. 1991 yılında Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsalında şehit düşen Jandarma Onbaşı Bekir Özaydın'ın isminin Ahçılar 14.Sokak Hz. Ömer Cami yanında bulunan parka, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz'ın isminin ise Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yeni yapılan parka verilmesi önerisi meclisin onayına sunulacak. - ÇORUM