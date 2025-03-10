SEKA Kağıt Müzesi'nden Tarihi Eserler İçin Yenilikçi Kenevir Kağıdı Üretimi - Son Dakika
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SEKA Kağıt Müzesi'nden Tarihi Eserler İçin Yenilikçi Kenevir Kağıdı Üretimi

SEKA Kağıt Müzesi\'nden Tarihi Eserler İçin Yenilikçi Kenevir Kağıdı Üretimi

SEKA Kağıt Müzesi, kenevir kullanarak tarihi eserlerin onarımında kullanılacak asitsiz kağıt üretmeyi başardı. Bu proje, Türkiye'de daha önce üretilmeyen kağıtların yerli olarak üretilmesiyle dışa bağımlılığı azaltmayı ve kültürel mirası korumayı amaçlıyor.

10.03.2025 11:49  Güncelleme: 11:53
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SEKA Kağıt Müzesi, tarihi eserlerin onarımında kullanılan ve daha önce yalnızca yurt dışından temin edilebilen asitsiz kağıtları kenevirle üretmeyi başardı. Türkiye'de daha önce üretilmeyen asitsiz kağıtlar, geleneksel yöntemlerle Kocaeli'de üretilerek hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanacak hem de dışa bağımlılık azaltılacak.

Temeli 1934 yılında atılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sanayi kuruluşlarından biri olan SEKA Kağıt Fabrikası, restore edilmesinin ardından 2016 yılında müze olarak hizmete açıldı. Kağıt üretim sürecinde kullanılan makine ve techizatların sergilendiği müzede, Türkiye için önemli projeye imza atıldı.

Türkiye'de daha önce üretilmeyen asitsiz kağıtlar, geleneksel yöntemlerle Kocaeli'de üretilerek hem kültürel mirasın korunmasına katkı sağlanacak hem de dışa bağımlılık azaltılacak. Kenevir bitkisinden üretilen bu özel kağıtlar, el yazması eserlerin restorasyonunda kullanılabilecek.

SEKA Kağıt Müzesi'nin Ar-Ge ekibinde yer alan Emre Külcü, "SEKA Kağıt Müzesi'nde çeşitli kağıt hamuru üretimi yöntemlerini kullanarak kağıt hamuru elde ediyoruz. Aynı zamanda selüloz pişirmesi yaparak selüloz elde ediyoruz. Asitsiz kağıt üretiminde alternatif bitkiler kullanmaya yönelik araştırmalarımızda kenevirden asitsiz kağıt elde ettik. Kenevir yüksek selüloz oranına sahip çok dayanıklı ve kuvvetli bir bitki. Birçok sektörde olduğu gibi kağıt endüstrisinde de kullanılıyor. Ürettiğimiz kağıt yalnızca tarihi eserleri korumakla kalmıyor, aynı zamanda doğayı da gözetiyor" dedi.

Restoratörlerden onay aldı

Geliştirilen asitsiz kağıtlar, İstanbul Atatürk Kitaplığı'ndaki restoratörler tarafından test edilerek tarihi eserlerin korunması için uygunluğu onaylandı. Geleneksel kağıtlarda bulunan asit, yıllar içinde kırılganlığa neden olarak el yazmalarına zarar verirken, SEKA Kağıt Müzesi'nin proje kapsamında butik olarak ürettiği bu özel kağıtlar, tarihi eserlerin uzun yıllar boyunca sağlıklı kalmasını sağlayacak ve kültürel mirasa katkı sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yürütülen bu yenilikçi proje, tarihi eserlerin korunmasında bir dönüm noktası olma özelliği taşıyor. SEKA Kağıt Müzesi, sanayi mirasını yaşatırken aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlamaya devam ediyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SEKA Kağıt Müzesi'nden Tarihi Eserler İçin Yenilikçi Kenevir Kağıdı Üretimi - Son Dakika

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