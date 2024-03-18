Selçuk Belediye Başkanı Gençlerle Buluştu

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Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Selçuklu gençler ile Açık Mikrofon Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi. Buluşmada gençler sorularını sordu, Filiz Başkan cevapladı.

Gençlerin sosyalleşebilecekleri alanlardan festivallere, kültür sanat etkinliklerine dair kendisine yöneltilen soruları içtenlikle cevaplayan Filiz Başkan, pandemiyle beraber değişen turizm anlayışının Selçuk'ta festival anlayışını da değiştirdiğini belirterek "Pamucak'ta geçen sene Selçuk'a sadece 4 günde 70 bin ziyaretçi geldi. Bizim için önemli bir husus da kentin içerisine ziyaretçi gelişinin önünü açmaktı. Bunu yapmanın en önemli yollarından biri bu festivaller. Gururla ve ısrarla söylüyorum; Türkiye'nin her yerinde festivaller iptal edilirken Selçuk'ta müziğin sesi, hem valilik ayağıyla hem de kaymakamlık düzeyinde ilişkilerimizi düzgün yürütebildiğimiz için susmadı. Türkiye'de her yerde müziğin sesinin kısıldığı bir ortamda Selçuk'ta müzik devam etti" dedi.

Gençlerin sosyalleşme, kültür sanat etkinliklerine katılma, spor yapabilecekleri alanların çoğaltılması gibi konular üzerine kapalı spor salonu ve gençlik merkezi projesini anlatan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yıl 1999. Ben 18 yaşındayım. 1999'dan beri sanıyorum devamlı olarak her seçim broşürüne giren proje gençlik ve spor merkezi ve kapalı spor salonudur. Her dönem bir şekilde projelere girer. Benim de hayalimdi ama yapmadan gitmeye de niyetim yok. O yüzden ikinci döneme talibim. Bundan sonraki dönem içerisinde gerçekten en çok istediğim şey dediğim gibi 18 yaşımdan beri beklediğim şey. Yani bir kapalı spor salonu ve gençlik merkezi ve kültür merkezini yapıp ondan sonra Selçuk'un geleceğini gençlere teslim etmek istiyorum. O yüzden bol bol genç meclis üyemiz var" dedi.

Geçen beş yılda Selçuk'un tanınırlığının hiç olmadığı kadar arttığını belirten Filiz Başkan; "Selçuk'un Saint Jean, Artemis, Efes Antik Kenti gibi birçok değeri var. Bütün bu değerleri Selçuk adı altında bütünsel bir şekilde tanıtacağız dedik. Daha önce de Gökçealan'da festival yapılıyordu mesela ama Gökçealan'ın bir coğrafi işareti yoktu, bir markası yoktu. Daha önce de şeftali şenliği yapılıyordu ama çikolatalı dondurma satılıyordu. Şöyle bir ulusal kanallara baksanız çok uzun zamandan beri buralarda veya daha büyük koltuklarda oturanlar tarafından Selçuk isminin bu kadar sık duyulduğu bir dönem olmadı" diye konuştu. Pandemi ve ekonomik krizin gençleri ve eğitimi olumsuz yönde etkilese de her zaman dayanışmayla olumsuzlukların üstesinden geldiklerini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel; "Önümüzdeki beş yılda felaketlerden uzak, birbirine daha çok kenetlenmiş, kentlisine ve gerçekten kentine sahip çıkan bir Selçuk hayalimizdir. Selçuk'u marka kent yapmayı başardık Bundan sonra da dayanışmayla mutlu bir Selçuk yapmak dileğimizdir" dedi. - İZMİR