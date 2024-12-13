Selçuk Belediyesi Otopark Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi Otopark Mücadelesini Sürdürüyor

Selçuk Belediyesi Otopark Mücadelesini Sürdürüyor

Selçuk Belediyesi, Meryem Ana Evi otopark işletmesi gelirleri için hukuki mücadelesini devam ettiriyor. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, otopark gelirlerinin halka ait olduğunu vurgulayarak, imza kampanyasıyla destek arıyor.

13.12.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
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Selçuk Belediyesi'nin Meryem Ana Evi otopark işletmesi gelirleri için verdiği hukuk mücadelesi devam ediyor. Belediye emekçileri ve vatandaşların, yürütmeyi durdurma davasına müdahil olmaları amacıyla topladığı imzalar ilgili kuruma gönderildi.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, daha önce yaptığı açıklamalarda, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin ilçe halkının hakkı olduğunu vurgulamış ve bu konuda geri adım atılmayacağını belirtmişti. Başkan Sengel, geçen hafta Meryem Ana Evi nöbet alanından yaptığı canlı yayında, Selçuk Belediyesi tarafından açılan yürütmeyi durdurma davasının sürdüğünü duyurmuş ve hukuki sürecin dikkatle takip edildiğini ifade etmişti.

Belediye çalışanları ve binlerce kişi, yaşanan bu süreçte otopark için imza atarak mücadelenin devam ettiğini gösterdi. Belediye işçi temsilcileri, toplanan imzalarla birlikte Adliye binası önünde açıklama yaptı. Tüm çalışanlar adına yapılan açıklamada, "Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Selçuk Belediyesi'nde kalması için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Halkımız ve işçilerimiz bu konuda tek yürek oldu. Geleceğimiz ve hakkımız için buradayız. Şimdi dilekçelerimizi teslim ediyoruz" denildi.

Sözleşme süresi dolmuştu

Uzun yıllardır Selçuk Belediyesi tarafından işletilen Meryem Ana Tabiat Parkı ziyaretçi otoparkının sözleşme süresinin 22 Aralık 2023 tarihinde dolması üzerine, Tarım ve Orman Bakanlığı belediyeye tahliye tebligatı göndermiş, bu durum ilçede tepkiye neden olmuştu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, söz konusu otopark gelirlerinin belediye bütçesinin yüzde 60'ını oluşturduğunu, bu sebeple kendileri açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, otopark işletmesinin belediyede kalması için mücadele edeceklerini söylemişti.

Yılda ortalama 150 bine araç

Edinilen bilgiye göre, Meryem Ana Tabiat Parkı'nı 2023 yılında yerli ve yabancı 650 bin kişi ziyaret etti. Kurumlar arası krize neden olan 7 bin metre kare büyüklüğündeki otoparka ise 122 bin araç girişi oldu. 2024 yılında bu sayı daha da arttı. Verilere göre, şu ana kadar 700 bine yakın yerli yabancı turist ve otoparka da 150 bine yakın araç girişi gerçekleşti. Yoğun ziyaretçi trafiği çeken otoparkın gelirinin, Selçuk Belediyenin toplam bütçesinin yüzde 60'na yakın olduğu ifade ediliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi Otopark Mücadelesini Sürdürüyor - Son Dakika

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