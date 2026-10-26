Selçuk\'ta 4 caretta denize salındı, DEKAMER\'de tedavi edilenlerin sayısı 408 oldu

İZMİR'de yaralı halde bulunan ve Muğla'daki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderilip, tedavileri yapılan 4 caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, Selçuk ilçesinde denize bırakıldı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu salımlarla birlikte, DEKAMER'de tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturulan deniz kaplumbağalarının sayısı 408'e ulaştı" dedi.

İzmir'de yaralı halde bulunup, Muğla Ortaca'da tedavileri yapıldıktan sonra Helios, Zafer, Efes ve Arda isimleri verilen caretta caretta cinsi 4 deniz kaplumbağası için Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı'nda denize bırakılma töreni düzenlendi. Törene; Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdür Yardımcısı Egemen İşcan, İzmir Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Süleyman Pınar, DEKAMER veterineri Emre Odabaş, uzman biyolog Fatih Polat ve EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü katıldı. Tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta kutulardan çıkarılarak kumların üzerine bırakıldı. Carettalar, suyun sesine doğru yavaş yavaş ilerleyerek denizle buluştu. Yağmur altında gerçekleşen törene hayvan severler de ilgi gösterdi. Özellikle çocuklar ilk defa deniz kaplumbağalarını yakından görmenin mutluluğunu yaşadı. Etkinliğe katılan uzmanlar, DEKAMER'de 18 deniz kaplumbağasının daha tedavisinin devam ettiğini belirtti.

'DENİZ KAPLUMBAĞALARININ HEPSİ MARKALANDI'

Deniz kaplumbağalarının deniz ekosistemi için çok önemli olduğunu belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bu salımlarla birlikte, DEKAMER'de tedavi edilerek yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşturulan deniz kaplumbağalarının sayısı 408'e ulaştı. DEKAMER tarafından 29 Ekim'de, İztuzu Plajı'nda tedavileri tamamlanan 8 deniz kaplumbağasının daha denize bırakılması planlanıyor. Denize bırakılan caretta caretta'lardan birinin hemen suyun altına dalıp, beslenmeye başlaması da rehabilitasyon süreçlerinin başarılı geçtiğini gösteriyor. Deniz kaplumbağalarının hepsi markalandı. Bu sayede de takiplerini yapabileceğiz" diye konuştu.

Haber - Kamera: Oğuzhan BOYSAN/ İZMİR,